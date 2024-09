TuS Ferndorf und die Krombacher Brauerei verlängern vorzeitig ihren Vertrag

(wS/Red) Ferndorf 02.09.2024 | Starke Partnerschaft: Krombacher und TuS Ferndorf verlängern vorzeitig

Die Partnerschaft mit dem TuS Ferndorf zählt zu den ältesten sowie traditionsreichsten Sponsorings der Krombacher Brauerei – und sie wird fortgesetzt. Der bestehende Sponsoringvertrag wurde vorzeitig verlängert, wie die Geschäftsführung der TuS Ferndorf Handball GmbH sowie Vertreter der Brauerei bereits beim Sponsorenabend vergangene Woche in der Braustube in Krombach bekanntgaben. Zentraler Bestandteil des Engagements sind weiterhin bewährte, aber auch neue Kommunikations- und Werbemaßnahmen sowie der exklusive Ausschank der Krombacher Produkte in der Kreuztaler Stählerwiese. Auch hier wird es eine Neuerung geben: Statt der bisherigen Einweg-Lösung sollen baldmöglichst Mehrwegbecher mit verschiedenen TuS Ferndorf Motiven zum Einsatz kommen. „Der TuS Ferndorf ist nach einer herausragenden Saison zurück in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Diese großartige Leistung ist ein bedeutender Erfolg, bringt jedoch auch neue Herausforderungen für die kommende Spielzeit mit sich – sowohl auf als auch neben dem Platz. Um den Verein bei seinem Saisonziel Klassenerhalt zu unterstützen und ihm zusätzlich Planungssicherheit zu geben, haben wir in gemeinsamen Gesprächen beschlossen, den bestehenden Sponsoringvertrag vorzeitig zu verlängern“, erläutert Jonas Baum, Sponsoring Manager der Vermarktungsagentur DMS für die Krombacher Brauerei, die Hintergründe. „Wir freuen uns sehr auf die 2. Handball Bundesliga und drücken dem Team für die anstehenden Spiele ganz fest die Daumen.“ „Die Krombacher Brauerei ist seit Jahrzehnten Premium-Partner des TuS Ferndorf.

Unsere Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen und hervorragender Kommunikation geprägt und damit ein wichtiger Faktor für die positive Entwicklung des TuS Ferndorf in den letzten Jahren. Daher freuen wir uns sehr über die vorzeitige Verlängerung des Sponsoringvertrags mit der Krombacher Brauerei als renommiertem und starkem Unternehmen unserer Region. Wir werden intensiv daran arbeiten, unsere gemeinsamen Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen“, äußert sich der Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH, Dirk Stenger, sehr zufrieden zur Fortsetzung der Kooperation.

Bericht: TuS Ferndorf

Collage: Peter Trojak

