Volksbank unterstützt Klinikschule: 2.000 Euro für mehr Lernfreude in der DRK Kinderklinik

(wS/vo) Siegen 27.09.2024 | Die DRK Kinderklinik in Siegen hat für ihre jungen Patienten einen Bücherwagen angeschafft und damit in die Klinikschule investiert. Ein Projekt, das mithilfe von 2.000 Euro des Volksbank- Regionalbeirats Siegerland umgesetzt wurde.

„Der Bücherwagen ist eine schöne Idee. Ich finde es großartig, dass sich die Klinikschule so um die jungen Patienten sorgt und ihnen mit dem Bücherwagen noch mehr Lernspaß bietet,“ freute sich Regionalbeirat Dr. Elmar Winkel bei seinem Besuch in der Kinderklinik. Als Lehrer und stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums Stift Keppel, war es eine Herzensangelegenheit für ihn, das Projekt der Klinikschule zu unterstützen.

Kliniklehrer Georg Seidenfuß und Torsten Wagner dankten dem Regionalbeirat für das finanzielle Engagement. Sie waren sich einig, dass es wichtig ist, den Patienten trotz und gerade wegen der Krankheiten Schulunterricht zu ermöglichen. „Es geht dabei einerseits ums Lernen, andererseits bietet es Ablenkung von der Krankheit. Die Klinikschule ist daher doppelt wichtig.“

Bücher bieten den Kindern und Jugendlichen nicht nur eine Ablenkung von den medizinischen Behandlungen, da sie sie in Geschichten eintauchen lassen, sondern sie können ihnen auch dabei helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten und mit schwierigen Emotionen umzugehen. Umso größer war deshalb die Freude des Klinik-Teams über die Spende des Regionalbeirates: „Wir sind uns sicher, dass der Bücherwagen in der Klinikschule großen Anklang finden werden,“ sagte Tanja Bauschert, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kinderklinik.

Über den Regionalbeirat:

Den Regionen des Geschäftsgebiets der Volksbank in Südwestfalen eG ist ein sogenannter Regionalbeirat zugeordnet. Ziel ist es, die genossenschaftliche Idee stärker erlebbar zu machen. Jeder Regionalbeirat nimmt zu aktuellen Themen Stimmungen von Mitgliedern und Kunden auf und gibt beratend Anregungen. So leistet der Regionalbeirat mit seinen speziellen Marktkenntnissen einen wichtigen Beitrag zur genossenschaftlichen Strategieentwicklung der Volksbank.

Über die Volksbank in Südwestfalen eG

Die Volksbank in Südwestfalen eG, mit Hauptstellen in Lüdenscheid und Siegen, betreut mit 544 Mitarbeitern gut 144.000 Kunden im südlichen Märkischen Kreis, dem Siegerland und Marienheide. Sie bietet ihren Kunden eine genossenschaftliche Beratung omnikanal an. D. h. der Kunde entscheidet selbst, auf welchem Wege er seine Bankgeschäfte erledigen möchte: persönlich an einem der 27 Filialstandorte, an einer der 31 SB-Stellen, digital über das KundenDialogCenter, per Online-Banking oder via Smartphone. Als Universalbank bietet die Volksbank in Südwestfalen ihren Privatkunden ein umfassendes Service- und Produktangebot in den Bereichen Liquidität, Vermögensanlage, Absicherung, Vorsorge, Immobilien und PrivateBanking. Dabei arbeitet sie mit den Verbundpartnern der genossenschaftlichen Gruppe zusammen. Zugleich ist sie mit ihrem leistungsstarken Firmenkundengeschäft ein anerkannter Partner der Wirtschaft in Südwestfalen. Als Regionalbank engagiert sich die Volksbank in Südwestfalen besonders für soziale und karitative Projekte in ihrem Geschäftsgebiet.

Allein 2023 betrug das Spenden- und Sponsoringvolumen rund 630.000 Euro. Eigentümer der Volksbank in Südwestfalen in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft sind ihre über 74.000 Mitglieder.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!