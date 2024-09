Volles Programm beim Hafenfest in Müsen: Sechs Tage Party und Musik – Musikalische Highlights: Von Spielmannszug bis Rockband „AAaP“

(wS/hgm) Hilchenbach 13.09.2024 | Schlag auf Schlag geht es weiter beim sechstägigen Hafenfest in Müsen – was es sonst an wohl keinem Ort in Südwestfalen gibt. Die Müsener kommen quasi aus dem Feiern nicht mehr heraus. Und wie vom Veranstalter – dem Turn- und Sportverein Müsen zu erfahren war, waren die Veranstaltungen allesamt gut besucht.

Fahrten mit dem Feuerwehrlöschboot „Mozena“ sind nahezu ausgebucht. Prangt doch am Bug in „Sejerlänner Platt“ das sinnreiche Wort „Nodda“, was in Hochdeutsch u. a. soviel bedeutet wie „Nun dann“, „Bis dann mal wieder“ oder am gebräuchlichsten „Auf Wiedersehen“.

Nach dem Fassanstich am vergangenen Samstag (wir berichteten) hatte am gleichen Tag die Hafenparty mit DJ Dennis stattgefunden. Am Sonntag darauf folgte der Frühschoppen mit dem Musikverein Müsen und dem Spielmannszug. Am vergangenen Montag fand am Abend eine Party in der Hafenbar statt.

Weiter gings am Dienstag erneut mit dem Spielmannszug und der Band Dabbes, und am Mittwoch spielte die Band „AAaP“ (alles Andy außer Peter) mit fetzigen Rock- und Popmelodien auf.

Das Können dieser Band kann sich wirklich sehen lassen, und hier hat wirSiegen noch einmal vorbeigeschaut. Unter den zahlreichen Titeln seien hier „A Glass of Champgagne“ und „Don’t Pay The Ferryman“ genannt. Ganz abgesehen davon, dass die Musiker ohne jede Allüren sind und ein Herz für ihr Publikum haben. Peter Helmes z. B. spielt mehrere Instrumente: Neben der Gitarre auch Mundharmonika und Akkordeon

Am vergangenen Donnerstag spielte noch einmal der Musikverein Müsen auf, und am heutigen Freitag ist ab 18 Uhr die Abschluss-Party mit „Grandmamas Backside“ und DJ Dennis.

Also nichts wie hin, und niemand muss hungern oder dürsten – die Tische (und Stände) sind reichlich gedeckt.

Fotos: Hans-Gerhard Maiwald