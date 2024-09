Wahl der Deutschen Weinkönigin 2024/25

(wS/wn) Neustadt an der Weinstraße 25.09.2024 | Am Freitag dem 27. 09. September 2024 findet die Veranstaltung im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt. Ab 20:15 wird die Wahl live im SWR-Fernsehen übertragen. Über das Abstimmungstool „ meinSWR “ können auch die Fernsehzuschauer in der Finalrunde mit wählen.

Nach einem spannendem Vorentscheid letzten Freitag stehen noch 5 Kandidatinnen im Finale.

Dabei handelt es sich um Fachfrauen, die zuvor schon ein Jahr lang die Krone ihres Weinanbaugebietes getragen haben. Zwei davon waren erst vor kurzem noch beim Kreuztaler Weindorf zu Besuch.

Wer sich vorab bereits ein Bild von den Kandidatinnen machen möchte kann das über „SWR.de/weinkoenigin“ bereits jetzt tun.

Wie seit vielen Jahren wirkt auch dieses Jahr wieder der Ehrenpräsident des Siegerländer Weinkonventes Wolfgang Narjes an der Sendung mit.