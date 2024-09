Wenden: Jugendfeuerwehr legt Leistungsspange ab

(wS/fww) Wenden 29.09.2024 | Eine Gruppe der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden hat am heutigen Samstag erfolgreich an der Leistungsspange teilgenommen. In diesem Jahr erfolgte die Abnahme in der Stadt Bonn. Jugendfeuerwehren aus ganz Nordrhein-Westfalen nahmen daran teil, um die Leistungsspange zu erwerben. Sie gilt unter anderem als Höhepunkt während der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr. Unsere Gruppe, bestehend aus neun Jugendlichen, startete bereits in den frühen Morgenstunden mit Mannschaftstransportfahrzeugen in Richtung Bonn. Hier galt es über den Tag verteilt sich in den Feuerwehrdisziplinen Löschangriff und Schlauchstafette, sowie in den allgemeinsportlichen Disziplinen Kugelstoßen und einem 1500m Staffellauf mit den anderen Gruppen messen. Abschließend musste noch ein theoretischer Teil absolviert werden. Neben den zu erbringenden Leistungen zählt aber auch der Gesamteindruck in der Gruppe. Hier wird Wert auf ein kameradschaftliches und zuvorkommendes Auftreten gelegt, wie es in der Feuerwehr üblich ist. Durch die gute Vorbereitung durch ihre der Jugendwarte, konnten die Nachwuchsretter ihr Prüfung erfolgreich bestehen.