Zehn Fahrverbote nach Kontrolle auf HTS

(wS/ots) Siegen 30.09.2024 | Nach einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Hüttentalstraße (HTS) müssen zehn Fahrzeugführerinnen und -führer mit einem Fahrverbot rechnen.

Der Verkehrsdienst führte die Kontrolle am Sonntag (29.09.2024) in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kreuztal und Buschhütten in Fahrtrichtung Siegen durch.

Insgesamt waren rund 430 von ca. 2000 gemessenen Fahrzeugen zu schnell. Der negative Spitzenreiter war ein Audi-Fahrer, der mit 163 km/h bei erlaubten 100 km/h geblitzt wurde. Laut Regelsatz des Bußgeldkataloges gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 480 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Die weiteren PKW- sowie ein Kradfahrer, die mit einem Fahrverbot rechnen müssen, fuhren zwischen 146 km/h und 159 km/h.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass Geschwindigkeit bei schweren Verkehrsunfällen die Hauptunfallursache ist. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung.