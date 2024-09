Zukunftsperspektiven und Einblicke in die Arbeitswelt – Große Berufemesse an der Esther-Bejarano-Gesamtschule

(wS/ls) Freudenberg 09.09.2024 | Am Mittwoch, den 4. September 2024, verwandelte sich die Esther-Bejarano-Gesamtschule in einen Treffpunkt für Unternehmen, Dienstleister und zahlreiche neugierige Schülerinnen und Schüler. Die jährliche Berufemesse, organisiert von den Studien- und Berufskoordinatoren Christian Jünger, Kerstin Treude, Melanie Hoffmann und Sabine Bacher, bot den Jugendlichen der Jahrgangsstufen 8 bis Q2 eine wertvolle Gelegenheit, sich über berufliche Zukunftsperspektiven zu informieren.

Die Messe begann am Vormittag, und regionale Unternehmen sowie Dienstleister verschiedenster Branchen standen bereit, um den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder, Ausbildungsplätze und Praktikumsmöglichkeiten zu geben. In persönlichen Gesprächen konnten die Jugendlichen Fragen stellen wie: „Welchen Ausbildungsberuf kann ich bei Ihnen erlernen?“ oder „Kann ich bei Ihnen ein Praktikum machen?“. Dabei erhielten sie praxisnahe Antworten und konnten erste Kontakte zu potenziellen Ausbildungsbetrieben knüpfen.

Der Nachmittag war von Vorträgen und Workshops geprägt, die es den Jugendlichen ermöglichten, sich intensiv mit einzelnen Berufen auseinanderzusetzen. Hier bekamen sie die Chance, ihre Fragen direkt an Fachleute aus der Praxis zu richten und tiefere Einblicke in spezifische Tätigkeitsfelder zu gewinnen.

Mit insgesamt 38 teilnehmenden Unternehmen wurde die Berufemesse als ein großer Erfolg gewertet – fast doppelt so viele Aussteller wie im Vorjahr präsentierten ihre Angebote. Die Vielfalt der vertretenen Betriebe reichte von Industrieunternehmen über Handwerkskammern bis hin zu Pflege- und Dienstleistungsinstitutionen. So konnten die Schülerinnen und Schüler eine breite Palette an Berufen kennenlernen, von handwerklichen Tätigkeiten bis hin zu akademischen Studienplätzen.

Die Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe und dem Engagement der beteiligten Unternehmen. Die Resonanz von Seiten der Schülerinnen und Schüler war durchweg positiv, und viele Jugendliche fühlten sich ermutigt, ihre berufliche Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen. Auch die Eltern nutzten die Messe, um gemeinsam mit ihren Kindern die ersten Schritte in Richtung Berufsorientierung zu gehen.

Zu den teilnehmenden Unternehmen gehörten die Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG, Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH & Co. KG, Diakonie Klinikum GmbH – Bethesda, Stadt Freudenberg, HF Mixing Group, Westnetz GmbH, Fischer Cateringservice & Events, AWZ Bau, Handwerkskammer Südwestfalen, OTTO QUAST Bau AG, W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, VR Bank Freudenberg- Niederfischbach eG, Hees Bürowelt, Zentrale Studienberatung Uni Siegen, GAP Year, Kreisklinikum Siegen GmbH, Niwar Trommeln- und Spulenbau GmbH, cartrans GmbH, Lachmann & Rink GmbH, Karl Buch Walzengießerei GmbH & Co. KG, EMG Automation GmbH, Diakonische Altenhilfe Siegerland gGmbH (Altenzentrum Freudenberg), Marien Ambulant gGmbH, Bundespolizeiakademie, Polizei Siegen, Semper Berufskolleg für Kosmetik und Gestaltung Siegen, Agentur für Arbeit, Isowa GmbH, HerkulesGroup Services GmbH, Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme GmbH & Co. KG, Bildungswerk Sieg-Lahn, Dellner Bubenzer Germany GmbH, Glaszentrum Weber + Wagener GmbH & Co. KG, Friseurinnung Westfalen-Süd, G. Wurth GmbH, Pflegebildungszentrum am Jung-Stilling- Krankenhaus (Diakonie), IBF GmbH

Sie alle boten umfangreiche Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten, Praktika und Zukunftsperspektiven.

Die Berufemesse der Esther-Bejarano-Gesamtschule hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig solche Veranstaltungen für die berufliche Orientierung junger Menschen sind. Schon jetzt wird mit Spannung die nächste Messe im kommenden Schuljahr erwartet.

Ein großer Dank gilt allen teilnehmenden Unternehmen und Institutionen, die diesen Tag möglich gemacht haben!

Fotos: Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg