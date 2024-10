18. Martini-Markt rund um die Siegener Martinikirche vom 26. bis 27. Oktober 2024

(wS/bcs) Siegen 12.10.2024 | Am letzten Oktoberwochenende, vom 26. bis 27. Oktober 2024, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Siegen zum traditionellen Martini-Markt rund um die historische Martinikirche ein. Bereits zum 18. Mal öffnet der beliebte Markt seine Tore und lockt mit einem bunten Angebot an Ständen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem abwechslungsreichen kulturellen Programm.

Der Martini-Markt beginnt am Samstag, den 26. Oktober, um 11:00 Uhr und bietet an beiden Tagen zahlreiche Highlights. Neben selbstgemachten Marmeladen, Likören, edlem Trödel und handgefertigten dänischen Kerzen wird eine Vielzahl an regionalen Spezialitäten angeboten. Besonders beliebt sind die frisch gebackenen Kartoffelwaffeln und die traditionelle Kürbissuppe, die am Sonntag serviert wird.

Musik und Begegnungen auf dem Martini-Markt

Ein besonderes kulturelles Highlight ist das musikalische Rahmenprogramm: Die Fritz-Busch-Musikschule sorgt mit ihren Darbietungen für stimmungsvolle Unterhaltung, aber auch der Bläserkreis Siegen-Mitte, der Chor „PopGeneration“, die Jugendband „watt’n beat“ sowie die Big-Band „Latino Chant“ werden in der Martinikirche mit kleinen Konzerten zu hören sein.

Am Sonntagmorgen beginnt der Markt mit einem festlichen Kantatengottesdienst des Bach-Chores. Interessierte Sänger*innen können sich bei Kantor Peter Scholl noch bis zum 18. Oktober zum Mitsingen anmelden (scholl@bachchor.de). Beginn ist um 10.30 Uhr.

Gutes tun und die Gemeinde unterstützen

Der Martini-Markt dient nicht nur als beliebter Treffpunkt für die Siegener Bevölkerung, sondern unterstützt auch wichtige Projekte der Kirchengemeinde. Der gesamte Erlös des Marktes fließt in die Gemeindearbeit sowie in den Erhalt der Martinikirche. Die Gemeinde freut sich auf lebendige Begegnungen und schöne Stunden mit den Besuchern.

Die Öffnungszeiten des Martini-Marktes sind am Samstag, den 26. Oktober, von 11:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, den 27. Oktober, von 12:00 bis 18:00 Uhr.