B62 in Siegen-Weidenau: Erneuter Unfall führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich HTS-Zubringer und Umgebung

(wS/red) Siegen 04.10.2024 | Am Freitag um kurz nach 16 Uhr mussten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr erneut zu einem Verkehrsunfall auf der B62 an der Einmündung Siegstraße ausrücken. Nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt ereignete sich bereits am 2. Oktober 2024 ebenfalls ein schwerer Unfall, der dazu führte, dass die dortige Ampelanlage komplett ausfiel.

Wie Straßen.NRW heute mitteilte, ist die Ampelanlage an der Auffahrt Siegstraße/B62 nach dem Unfall am Mittwoch (02.10.) komplett außer Betrieb. Der Schaltkasten und das Steuergerät wurden so stark beschädigt, dass aktuell kein Strom für die Lichtsignalanlage vorhanden ist. „Aufgrund der Komplexität der Arbeiten kann es bis zur Reparatur der Ampelanlage noch mindestens zwei Wochen dauern“, heißt es in der Mitteilung. Polizei und die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen bitten die Verkehrsteilnehmer, den Bereich bis zur vollständigen Wiederherstellung der Ampelanlage weiträumig zu umfahren.

Unfall

Der heutige Unfall ereignete sich, als ein 41-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Toyota von der Siegstraße kommend in Richtung B62 fuhr und beabsichtigte, nach links in Richtung HTS-Zubringer abzubiegen. Dabei übersah er ein von links kommendes Fahrzeug, das aus Richtung HTS nach Dreis-Tiefenbach unterwegs war, und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 41-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch heute kam es wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsteilnehmer werden eindringlich gewarnt, in diesem Bereich besondere Vorsicht walten zu lassen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

