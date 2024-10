Classic Rock Night 11: Rock-Klassiker live und für den guten Zweck

(wS/red) Siegen 10.10.2024 | Es gibt was zu feiern! Classic Rock Night 11 – Das Jubiläum

Am 26. Oktober 2024 öffnet die Weisstalhalle in Siegen-Kaan-Marienborn wieder ihre Türen für die legendäre Classic Rock Night, die dieses Jahr ihr großes 11. Jubiläum feiert.

Für alle Rock-Fans der Region gibt es ein besonderes Highlight: Die Uriah Heep Tribute Band „Firefly“ aus Siegen gibt ihr zweites Konzert bei der Classic Rock Night. Die Band bringt Klassiker wie „Easy Living“, „Lady in Black“, „The Wizard“ und „Gypsy“ in perfektem Sound auf die Bühne. Wer Firefly schon live erlebt hat, weiß, was ihn erwartet – und wer sie noch nicht kennt, sollte sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen!

FIREFLY, der Name steht für eine siebenköpfige Tribute-Band, die sich ganz dem Lebenswerk der Rocklegende URIAH HEEP verschrieben hat.

Nach dem Konzert wird die Tanzfläche eröffnet: Ab 22:00 Uhr können alle Gäste zu den größten Hits der 60er, 70er und 80er Jahre das Tanzbein schwingen. Von AC/DC bis ZZ Top ist für jeden Rockliebhaber etwas dabei.

Der Vorverkauf startet am 14. September 2024, und die Karten sind für 14 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – es gibt reichlich Essen und Getränke.

Das Beste an der Classic Rock Night: Der gesamte Erlös geht an die DRK Kinderklinik in Siegen! Feiern, tanzen und gleichzeitig etwas Gutes tun – was will man mehr?

Das CRN-Team, die Band Firefly und die DRK Kinderklinik freuen sich auf euren Besuch!

Veranstaltungsdetails:

Datum: 26.10.2024

Ort: Weisstalhalle, Blumertsfeld 2, 57074 Siegen-Kaan-Marienborn

Eintritt: VVK 14 € , Abendkasse 16 €

, Einlass ab 19:00 Uhr

Konzertbeginn: ca. 20:30 Uhr

Veranstalter: Markus Baum