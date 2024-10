Dorftrödel – Sonntag wahre Schätzchen in Unglinghausen entdecken

(wS/ke) Netphen 05.10.2024 | Es ist wieder soweit, nach dem 1. Dorftrödel im Juni dieses Jahres, kehrt am 6.10.2024 von 11-17 Uhr der 2. Dorftrödel in Unglinghausen, unter dem Motto „Alles vor die Tür“ zurück.

Die Unglinghausener Bürger haben in ihren Keller, auf dem Dachboden oder in der Garage Sachen geräumt, die nicht mehr benötigt werden.

Man kann einige Schnäppchen oder Glücksfunde in den Bereichen Secondhand-Ware, Bekleidung für Groß und Klein, Winter-, Ski- und Sportbekleidung, Spielzeug, Deko alt und neu, Weihnachtsdeko, Haushaltsartikel, Schallplatten, CD`s und Computerspiele entdecken, einfach alles was das Herz begehrt.

Alle teilnehmenden Standorte sind mit bunten Luftballons gekennzeichnet. Damit die Besucher gezielt die Stände ansteuern können gibt es eine digitale Karte.

Natürlich gibt es wieder die leckeren, frischgebackenen Waffeln beim Bauernhof Stein, Hauptstraße 104.

Der Erlös geht zu Gunsten der Kindertagesstätte Meilensteine in Eckmannshausen.

Bei der Backesbank in der Herzhausener Straße gibt es eine Raststätte mit gegrillten Würstchen und Getränken.

Es wird eine Veranstaltung voller Entdeckungen, netten Begegnungen und fröhlicher Momente werden.