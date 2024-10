DRK-Ortsverein Siegen-Nord e.V. mit neuer Einsatzkleidung und Rettungswagen ehrenamtlich im Einsatz

(wS/drk) Siegen 06.10.2024 | Doppelten Grund zur Freude hatten die Einsatzkräfte des DRK Ortsvereins Siegen Nord in den vergangenen Tagen, denn neben einem neuen Rettungswagen (RTW) übergab der Vorstand die neue robuste und allwettertaugliche Einsatzbekleidung an alle Einsatzkräfte.

CDU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Siegen-Nord, Jens Kamieth, hob bei der Übergabe die großartige und kompetente Arbeit, die die Einsatzkräfte in allen ehrenamtlichen Bereichen täglich leisten, hervor und betonte, dass ein solches Engagement auch eine passende und den heutigen Standards entsprechende Einsatzkleidung verdiene.

„Endlich ist dieses Kapitel abgeschlossen und wir können unsere Einsatzkräfte besten Gewissens mit wasserdichter und an jede Wetterlage angepasste Kleidung in ihre Einsätze schicken“, sagte Rotkreuzleiter Thorsten Weil und bedankte sich in diesem Zuge nicht nur bei Schatzmeister Dieter Hartmann und Vorsitzendem Jens Kamieth, die das Projekt ermöglichten, sondern auch bei allen Einsatzkräften, die im Hintergrund mitwirkten und unter anderem über Monate hinweg verschiedene Modelle „Probe“ trugen. Die neue Bekleidung der Firma Geilenkothen GmbH – Schutzkleidung, die der Ortsverein über die Firma Hugo Roth GmbH aus Wilnsdorf bezieht, sei durch ein „Zwiebelprinzip“ von Soft- und Hardshelljacke und einem optionalen Steppfutter für den Winter deutlich funktionaler als die bisherige Kleidung, so Thorsten Weil im Gespräch.

Auf der Suche nach einem Ersatz für den etwas in die Jahre gekommenen Rettungswagen, war der Bereich „Einsatzdienste“ des Ortsvereins bereits seit Längerem, bis sich vor kurzem ein

idealer „Nachfolger“ präsentierte und so hieß es für die Rotkreuzleitung wie bei einem Einsatz auch: schnell sein! „Hierbei konnten wir uns ebenfalls auf unseren Vorstand und insbesondere unseren Schatzmeister, Dieter Hartmann, verlassen, die in einer Sondersitzung den Weg für die zügige Anschaffung ebneten“, betont Thorsten Weil und ergänzt: „Nach einiger Arbeit und Optimierung an der Innenausstattung steht der RTW nun, frisch foliert von Münch Werbetechnik aus Netphen, für Einsätze parat“.

Interesse an ehrenamtlichen Engagement beim DRK-Ortsverein Siegen-Nord? Weitere Informationen per E-Mail unter info@drk-siegen-nord.de oder auf www.drk-siegen-nord.de

Bereitschaft des DRK-Ortsvereins Siegen-Nord e.V. in neuer Einsatzkleidung vor dem neuen Rettungswagen; 2. von rechts hinten: 1. Vorsitzender Jens Kamieth, rechts daneben Schatzmeister Dieter Hartmann; vordere Reihe ganz rechts kniend Rotkreuzleiter Thorsten Weil

Foto: DRK-Ortsverein Siegen-Nord e.V.

