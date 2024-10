Groß angelegte Abschlussübung der Feuerwehr Bad Laasphe erfolgreich durchgeführt

(wS/fw) Bad Laasphe 20.10.2024 | Am vergangenen Samstag führte die Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe eine umfangreiche Abschlussübung in Bernshausen durch. Die Übung, die unter dem Alarmstichwort "Feuer 5" stand, wurde von der Einheit Banfe ausgerichtet und brachte insgesamt 70 Einsatzkräfte aus den Einheiten Bad Laasphe, Banfe, Feudingen und Rüppershausen zusammen.

Das Übungsszenario war realitätsnah und herausfordernd gestaltet: Ein fiktiver Großbrand in einem Gebäude in Bernshausen sorgte für eine komplexe Lage, bei der es galt, neun verletzte Personen zu retten. Die Feuerwehrleute mussten dabei nicht nur Rettungsmaßnahmen durchführen, sondern standen auch vor der Herausforderung einer schwierigen Wasserversorgung. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Wasser vor Ort wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, um eine konstante Versorgung sicherzustellen. Insgesamt kamen 14 Fahrzeuge zum Einsatz, um sowohl die Brandbekämpfung als auch die Rettungs- und Logistikmaßnahmen zu gewährleisten.

Einsatzleiter Maximilian Kombächer koordinierte die Abläufe vor Ort. Unterstützt wurde er von den Übungsleitern Volker Stenger und Maik Hobrath, die die Abläufe detailliert planten und für einen geordneten Ablauf sorgten.

Die Übung stellte die gute Zusammenarbeit der einzelnen Einheiten eindrucksvoll unter Beweis und bot den Feuerwehrleuten wertvolle praktische Erfahrungen im Umgang mit größeren Einsatzlagen.

„Eine solche Übung zeigt uns nicht nur, wo unsere Stärken liegen, sondern auch, wo wir uns noch verbessern können“, betonte Einsatzleiter Kombächer. „Die Erkenntnisse aus diesen Übungen sind entscheidend, um im realen Einsatz effizient und sicher arbeiten zu

können.“

Die Übung verdeutlichte nicht nur die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, sondern auch das hohe Maß an Engagement und Professionalität der beteiligten Kameraden.

Ein besonderer Dank gilt der Einheit Banfe, die nicht nur die Übung organisierte, sondern auch für eine reibungslose Durchführung sorgte. „Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einheiten lief hervorragend, und das verdanken wir auch der akribischen Planung und dem hohen Einsatz aller Beteiligten“ lobte Maik Hobrath zum Abschluss.

