Hilchenbacher Mondscheinmarkt und Markt der schönen Dinge

(wS/hi) Hilchenbach 11.10.2024 | Selten passt das bunt beleuchtete Wasserspiel auf dem neuen Markplatz Plateau so gut ins Bild wie am Wochenende des 19. und 20. Oktobers. „Beim Mondscheinmarkt am Samstagabend wird es perfekt ins Marktgeschehen integriert und farblich in Szene gesetzt. Von dort oben können die Besucherinnen und Besucher das rege Markttreiben bestens beobachten“, freut sich Kerstin Broh vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach auf die bevorstehende Veranstaltung am dritten Oktoberwochenende.

Wie jedes Jahr im Herbst verwandelt sich die Hilchenbacher Stadtmitte in die stilvolle Kulisse für einen herbstlich-kulinarischen Markt im Mondschein.

Am Samstag bieten ab 17:00 Uhr verschiedene Händler allerlei Handgemachtes, herbstliche Dekoration und kulinarische Köstlichkeiten an. Neben Schmuck, Selbstgenähtem, Holzkunst, Floristik oder Dekoration warten Delikatessen wie Senf, Spirituosen, Kräuter, Tee und Feinkost auf die Gäste. Hilchenbacher Einrichtungen und Vereine sowie weitere Gastronomen versorgen die Besucherinnen und Besucher mit einem reichlichen kulinarischen Angebot: Leckerer Flammkuchen, Waffeln, Kaffee und Kuchen, Pommes frites, Burger, Pulled Pork, Langosch, Churros, Baumstriezel, Falafel, gebratene Drillinge und Kartoffelnester wollen verzehrt werden. „Wir sind bestens vorbereitet und haben die Anzahl der Essensstände noch einmal aufgestockt“, verraten die Mitarbeiterinnen des Stadtmarketings. Ergänzt wird das Angebot durch den ersten Glühwein der Saison, belgische Biere und köstliche Weine.

Besondere Aktionen für Kinder

Für die Kinder wird kurz vor Halloween wieder etwas Kreatives angeboten: Am Samstag stehen von 14:00 bis 18:00 Uhr Kürbisse bereit, die die Kinder aushöhlen und in ein schauriges Kürbisgesicht verwandeln können. Mit Kerzen ausgestattet werden die Kürbisgesichter auf dem Marktplatz ausgestellt. Damit sie den Kindern auch zuhause noch Freude bereiten, können sie am Sonntag wieder abgeholt werden. Eine Anmeldung für diese Aktion ist bei der Stadt Hilchenbach unter Telefon 02733/288-133 oder per Email an touristinfo@hilchenbach.de erforderlich.

Ein atmosphärisches Rahmenprogramm aus Licht und Feuer machen den Samstagabend zu etwas ganz Besonderem. Die leuchtende Stelzenläuferin Marion Akkordeon und die frech-fröhliche Hexe Furiana verzaubern die Besucher mit ihren kreativen Künsten und funkelnden Riesen-Seifenblasen. Ein Leierkastenmann sorgt nebenbei für die passende musikalische Untermalung.

Ein Highlight ist die LED- und Feuershow auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg.

Der gesamte Park wird dafür in stimmungsvolles Licht getaucht. Tausende tanzende Lichter und sphärische Klänge werden die Besucher begeistern und wärmende Feuertonnen sorgen für gemütliche Stunden. Heiß her geht es in diesem Jahr erstmalig vor dem Stadtbrunnen: ab 19:30 Uhr werden hier zur jeden vollen Stunde beeindruckende Feuer-Fontänen gestartet.

Auch die Wilhelmsburg ist bis in die Abendstunden hinein geöffnet. Hier ist ein Angebot an Selbstgenähtem und Gestricktem, Papierarbeiten, Seifen und weiteren filigranen Kunsthandwerken zu finden.

Zur Feier des Tages öffnet das Café Herzstück zu später Stunde mit „Punsch & Co“ seine Pforten und einige Händler rund um den Hilchenbacher Marktplatz haben bis 22:00 Uhr zum Moonlightshopping geöffnet.

Markt der schönen Dinge am Sonntag

Am Sonntag, 20. Oktober, wird die Veranstaltung unter dem Namen „Markt der schönen Dinge“ von 11:00 bis 17:00 Uhr weitergeführt.

Dann treiben fröhliche Fabelwesen ihr Unwesen auf dem Marktplatz und Straßenmusiker sorgen für musikalische Unterhaltung. Ballonkünstler Ralf Sohler modelliert bunte Figuren, Mädchen und Jungen können sich beim Kinderschminken bemalen oder bunte Tattoos kleben lassen und Kindertheater „Pauline kann alles“ lädt auf die Gerichtswiese ein. Kleine Besucher zwischen vier und zehn Jahren werden für etwa 20 Minuten in die wunderbare Welt der Clownerie entführt und im Gerberpark gibt es eine Indoor-Hüpfburg. Zusätzlich haben einige Geschäfte in der Hilchenbacher Stadtmitte und im Gerber-Park geöffnet.

Mit der GutenAbendKirche steuert die evangelische Kirchengemeinde einen schönen Abschluss der Veranstaltung bei. Von 18:00 bis 22:00 Uhr wird oberhalb des Marktgeschehens ein Rückzugsort aus der hektischen Welt geboten. Die Besucher erwartet in der meditativ beleuchtete Kirche eine Atmosphäre der Ruhe und Besinnung.

Der Aktionsring Hilchenbach freut sich auf viele Besucher dieser außergewöhnlichen Veranstaltung.

Fotos: Stadt Hilchenbach

