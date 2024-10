Im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläums: Bürgermeister des Städtetags NRW tagten in Siegen

(wS/si) Siegen 02.10.2024 | Der Vorstand des Städtetages Nordrhein-Westfalen war jetzt zu Gast in der Universitätsstadt Siegen: Anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums hatte Bürgermeister Steffen Mues zahlreiche Amtskolleginnen und Amtskollegen aus den NRW-Mitgliedsstädten eingeladen, nach einer virtuellen Online-Besprechung am Vortag in Präsenz in Siegen.

Mehr als 25 (Ober)-bürgermeisterinnen und -bürgermeister tagten deshalb jetzt in der Universitätsstadt unter Vorsitz von Oberbürgermeister Thomas Eiskirch aus Bochum. Darunter waren auch bekannte Namen wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Thomas Kufen aus Essen oder Städtetags-Geschäftsführer Helmut Dedy. Eine Stadtführung von Bürgermeister Mues als Gastgeber war im Arbeitsprogramm inklusive, bei der er die städtebauliche Entwicklung Siegens hin zur attraktiven Universitätsstadt und „grünsten Großstadt Deutschlands“ vorstellte.

Wie Steffen Mues berichtete, gab es dazu viele positive Rückmeldungen der Gäste, insbesondere zur Gestaltung des Bürgerparks Herrengarten: „Dieser schließt unser Jahrhundert-Städtebauförderprojekt ,Siegen – Zu neuen Ufern‘ ab. Der Park ist auch deshalb ein landesweites Positivbeispiel, weil wir das Grundstück in bester Innenstadt-Lage nicht verkauft oder bebaut haben, sondern uns für die Einrichtung eines öffentlichen Parks entschieden haben, der allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt.“

Auf der Tagesordnung der vorhergegangenen Vorstandssitzung standen zahlreiche Themen, die die Städte aktuell bewegen, wie beispielsweise die Finanzsituation, Bürokratieabbau, die Novellierung des Kinderbildungsgesetztes (Kibiz) NRW, der Zensus 2022, der Ausbau der Wärmenetze in NRW oder Asylgerichtsverfahren und Rückführungen in NRW aus aktuellem Anlass nach Solingen und den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Ziel war es, sich über Ideen auszutauschen, die auch in Berlin „auf dem Tisch liegen“.

Zum Hintergrund:

Der Städtetag Nordrhein-Westfalen ist ein kommunaler Landesverband des Deutschen Städtetages mit Sitz in Köln. Mitglieder sind 39 Städte aus NRW. Der Deutsche Städtetag versteht sich nach eigenen Angaben als „Stimme der Städte“ und vertritt die Interessen aller kreisfreien und der meisten kreisangehörigen Städte in Deutschland.

Der Vorstand des Städtetags NRW traf sich jetzt in Siegen anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums. (Foto: Stadt Siegen)

