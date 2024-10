Klezmer | Gospel | Celtic-Folk in der Offenen Kulturkirche

(wS/me) Siegen 14.10.2024 | Konzert mit dem Duo „WindWood & Co“ in St. Matthias Niederschelderhütte

Die nächste „Offene Kultur-Kirche“ öffnet ihre Türen: Am MITTWOCH, 23.10.2024 ab 19:00 Uhr präsentiert Matthias Merzhäuser als Initiator der Kultur-Event-Reihe in die Kirche St. Matthias in Mudersbach-Niederschelderhütte, Am Wald 8 das Folkduo „WindWood & Co“ aus dem benachbarten Ort Birken. Unter dem Motto „Klezmer | Gospel | Celtic-Folk“ präsentieren die beiden Musiker ein Programm, das, ebenso außergewöhnlich wie wohlklingend das Publikum begeistern wird. Zur Begrüßung erklingen einige Titel des Projektchores „Schöne Töne“, der damit für den Gospel-Gottesdienst wirbt, der am nachfolgenden Samstag um 17:00 Uhr an gleicher Stelle stattfinden soll.

Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei.

Die Multi-Instrumentalistin Vanessa Feilen (Saxophon, Klarinette, Querflöte, Viola, Kontrabass und Percussion) und der Singer-Songwriter, Gitarrist und Keyboarder Andreas Schuss spielen fast ausschließlich eigene Stücke und beeindrucken dabei mit wunderschönen Melodien, die fast alle Ohrwurmqualitäten haben. Wie der Programmtitel es erahnen läßt sind die Kompositionen von Andreas Schuss mit Klezmer, Gospel und Folkelementen gespickt, besitzen aber doch eine ganz spezielle Stilistik bei der Piano, Klarinette und Saxophon im Zentrum stehen. Kurze humorvolle Zwischentexte verbinden die Musikstücke des Duos zu einer berührenden Klanggeschichte. Vanessa Feilen und Andreas Schuss sind mit ihren Projekten im ganzen Bundesgebiet und im angrenzenden Ausland unterwegs. Sie gastieren in Theatern, Kleinkunstbühnen, Kirchen, Schulen und sozialdiakonischen Einrichtungen. Beim Konzert in Niederschelderhütte hat das Duo quasi ein Heimspiel, denn Vanessa Feilen und Andreas Schuss wohnen im Ortsteil Birken.

Nach dem Konzert findet ein Austausch bei Speisen und Getränkeangeboten im benachbarten Pfarrheim St. Matthias statt. Rückfragen an Matthias Merzhäuser, Tel.: 0171 42 336 21 oder per Mail am MM@Merzi.de



