Kreuztal feiert Street-Food-Festival – Ein Geheimtipp, der entdeckt werden will

(wS/red) Kreuztal 12.10.2024 | Das „Streetfood Drink & Music Festival“ hat gestern, am Freitag, den 11. Oktober 2024, auf dem Roten Platz in Kreuztal begonnen. Die Veranstaltung, die bis zum Sonntag andauert, bietet ein köstliches Sortiment an Street-Food und ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Doch der Start verlief zunächst eher schleppend.

Gestern Abend sprachen uns mehrere Bekannte in Kreuztal an, was es mit den Verkaufswagen auf dem Roten Platz auf sich habe. Auch uns war bis zu diesem Zeitpunkt nichts über das Event bekannt. Ein kurzer Fußweg von unserer wirSiegen-Redaktion zum Marktplatz ließ uns dann jedoch auf die kulinarischen Stände stoßen. Die Verkaufswagen waren liebevoll gestaltet und boten eine Vielzahl von Leckereien, doch die Besucher blieben aus. Der Platz, der sonst für den Wochenmarkt bekannt ist, war nahezu leer – ein bedauerlicher Anblick für die engagierten Händler.

Die Gründe für die geringe Besucherzahl sind unklar. Offensichtlich hat der Veranstalter das Festival nicht ausreichend beworben. Bis zu unserem Besuch hatten wir weder Plakate noch Anzeigen oder nennenswerte Online-Ankündigungen entdeckt. Eine Ankündigung auf einer weniger weitreichenden Facebook-Seite offenbarte schließlich die Details zu diesem bunten Fest. Unter dem Motto „Ein großes Fest für ALLE GENERATIONEN!“ wird noch bis Sonntag ein vielfältiges Programm angeboten – der Eintritt ist frei!

DATUM: 11.10. – 13.10. 2024

ORT: Marktplatz

57223 Kreuztal

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Freitag: 17 bis 22 Uhr

17 bis 22 Uhr Samstag: 12 bis 22 Uhr

12 bis 22 Uhr Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Die kulinarische Vielfalt, die geboten wird, ist nicht zu verachten. Wir selbst probierten gestern Abend einen köstlichen Kibbeling-Teller, ein niederländisches Fischgericht.



Etwas später konnten wir am Food-Truck von Jerro’s BBQ nicht widerstehen und haben uns ein richtig leckeres Hot-Dog von Jeremie & Sam gegönnt – und das hat uns einfach fantastisch geschmeckt!

Obwohl der Freitag eher ruhig war und viele Menschen von dem Event nichts wussten, bleibt heute und morgen die Möglichkeit, das Festival zu besuchen und die Vielfalt an Street-Food zu genießen. Für alle, die Lust auf kulinarische Entdeckungsreisen haben, ist ein Besuch in Kreuztal durchaus lohnenswert. Zudem gibt es genügend Parkplätze in der Nähe, unter anderem im Parkhaus der Tiefgarage beim Rathaus, direkt unter dem Roten Platz.

Wir wünschen den netten Food-Truck-Betreiberinnen und -Betreibern ein gutes Geschäft und allen Besuchern viel Spaß beim Genießen der leckeren Speisen! Kreuztal ist doch wie wir meinen immer einen Besuch wert – und dieses Festival erst recht!