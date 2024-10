Kuscheliger Besuch im Haus Obere Hengsbach „Haigertal Alpakas“ schauten in der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland vorbei

(wS/dia) Siegen 10.10.2024 | Tierische Gäste im Haus Obere Hengsbach: Mit Joschi und Erwin schauten dort zwei „Haigertal Alpakas“ vorbei. Mit ihren Besitzern Katharina und Christian Daub sind sie regelmäßig in Seniorenheimen oder sozialen Einrichtungen zu Gast und sind wahre Profis im Bereich der tiergestützten Therapie.

Für Joschi und Erwin stand der erste Streicheltermin im großen Saal im Haus Obere Hengsbach an. Dann ging es weiter in die Zimmer der Bewohner, die nicht mehr so gut zu Fuß waren. „Es gab Freudentränen und viele strahlende Gesichter, ein voller Erfolg also“, resümierte Anna Lazinka vom Sozialen Dienst der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland.

Die tiergestützte Therapie – das belegen Studien – wirkt sich in vielen gesundheitlichen Bereichen positiv aus. Sie kann dazu beitragen, den Blutdruck zu senken. Bei Demenzerkrankungen werden die tierischen Besuche zudem in der Biographiearbeit eingesetzt, um ein Fortschreiten der Demenz zu verlangsamen.

Tierischer Besuch im Haus Obere Hengsbach.

.

.

