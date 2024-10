(wS/tm) Freudenberg 23.10.2024 | Am Sonntag, dem 27. Oktober 2024 geht die diesjährige Saison im Technikmuseum Freudenberg ja verursacht ist es wichtig ja seine Stimme danke erfolgreich zu Ende. Noch einmal haben die Besucher die Gelegenheit, das Museum in voller Aktion zu erleben.

Funkenflug und faszinierende Maschinen in Aktion

In der eindrucksvollen Maschinenhalle des Museums werden die Schmiede an diesem besonderen Tag die Funken sprühen lassen, während nur wenige Schritte entfernt die beeindruckende Dampfmaschine über Transmissionen 25 in Werkzeugmaschinen in regelmäßigen Abständen zum Leben erweckt. Dabei werden die erfahrenen Maschinen führer die Anlage und die einzelnen Maschinen detailliert erläutern. Auch die im Bau befindliche Feuermaschine, die im nächsten Jahr vollendet werden soll, wird Ihnen in ihren Details erläutert.

Dampfmaschinenmodelle und Garteneisenbahn im Einsatz

Ein weiterer Höhepunkt an diesem letzten Öffnungstag sind die zahlreichen museumseigenen Modelldampfmaschinen, die in der Mitte der Maschinenhalle zum Teil unter Dampf stehen und auch vorgeführt werden. Im Außenbereich können die Gäste zudem mit der Gartenbahn über das Gelände fahren, sofern das Wetter mitspielt.

Kreativität für die kleinen Gäste

Die jüngeren Besucher können in der Lernwerkstatt unter fachkundiger Anleitung interessante Dinge basteln. Die Spinn- Gruppe arbeitet fleißig im der oberen Ebene und bietet auf einem kleinen Wollmarkt gesponnene Wolle und handgefertigte Stricksachen an. Auf der Empore werden auch uralte Webstühle betrieben. Außerdem wird dort eine historische Kirmes vorgeführt. Ein Spaß, zumal nicht nur für die kleinen Gäste!

Bei herbstlichem Wetter und vor winterlicher Atmosphäre können die Besucher am passenden Kaminfeuer bei eine Tasse Kaffee und frischen Waffeln entspannen.

Weihnachtszauber in Sicht

Und als besonderer Vorgeschmack auf die kommende Adventszeit sei nicht vergessen: am ersten Adventwochenende wird das Technikmuseum Freudenberg die bereits traditionelle große Weihnachtswerkstatt präsentieren und die vor Freude auf die festliche Jahreszeit wecken. Der letzte Öffnungstag des Technikmuseums Freudenberg verspricht ein einflussvolles Finale für die Saison 200 24 zu werden. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, die faszinierende Welt der Industriekultur in Aktion zu erleben und sich schon etwas auf die bevorstehende Advent und Weihnachtstage einzustimmen. Das Team des Technikmuseums freut sich auf Ihren Besuch am 27. Oktober 2024.

Das Museum ist von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 17:00 Uhr. Besuchen Sie auch die Website mit interessanten Neuigkeiten: www.technikmuseum-freudenberg.de

Fotos: Technikmuseum

