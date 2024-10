Mutmaßlicher Sexualstraftäter nach Übergriff auf 7-Jährige in Ennepetal festgenommen

(wS/ots) Hagen 01.10.2024 | In den Mittagsstunden des 13.06.2024 kam es zu einem sexuellen Übergriff auf ein siebenjähriges Mädchen in Ennepetal, welches sich auf dem Weg von der Schule nach Hause befand. Kurz vor Erreichen der Wohnanschrift zog ein zunächst unbekannter Mann die Schülerin hinter einen Altglascontainer und versuchte dort sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Das Mädchen setzte sich daraufhin derart zur Wehr, dass der Mann von der Siebenjährigen abließ und sie fliehen konnte. DNA-Untersuchungen an der Kleidung des Mädchens führten am 27.09.2024 zu einem 29-jährigen Tatverdächtigen aus Gevelsberg, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Er konnte noch am 27.09.2024 in Frankfurt a. M. festgenommen werden.

Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin Haftbefehl wegen versuchten schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den 29-Jährigen.

Er befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

