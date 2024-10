Neuerscheinung: Ralf Strackbeins fesselnder Krimi „Die Dilldappen-Verschwörung“ – Jetzt in der wirSiegen-Redaktion erhältlich

(wS/red) Kreuztal 09.10.2024 | Die Spannung steigt im Kreis Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus, denn der neue Krimi von Ralf Strackbein ist da! Der beliebte Siegerländer Schriftsteller, bekannt für seine packenden Geschichten rund um den Privatdetektiv Tristan Irle, hat sein neuestes Werk veröffentlicht, das die Fans der Reihe begeistern wird. Ab sofort ist der Roman, der 285 Seiten umfasst und als Taschenbuch mit Klappumschlag erhältlich ist, zum Preis von 12,90 € in der wirSiegen-Redaktion, Marburger Straße 17, 57223 Kreuztal, erhältlich.

Das Buch beginnt mit einem sensationellen Fund an der Grenze zwischen Siegerland und Wittgenstein: Überreste eines Hügelgrabes, die nicht nur für Archäologen von großer Bedeutung sind, sondern auch für die oberen Wasserbehörden einen Schock darstellen. In unmittelbarer Nähe des Fundortes steht eine Probebohrung für einen möglichen Staudamm an. Während die Experten besorgt über die Auswirkungen der Erderwärmung sind, kämpfen ein Politiker und ein Landbesitzer gegen das Projekt an. Der unerwartete Fund bringt ihnen neue Hoffnung, das Vorhaben zu stoppen.

Ralf Strackbein, der heute Morgen die wirSiegen-Redaktion besuchte, berichtete von den kreativen Prozessen, die in die Entstehung seines neuen Romans eingeflossen sind. „Die Landschaft des Siegerlandes spielt eine zentrale Rolle in meinen Geschichten. Die Region hat so viele Geheimnisse und Geschichten zu erzählen“, erklärt Strackbein.

Doch das Drama eskaliert, als ein Unglück am Fundort geschieht: Der plötzliche Tod eines Menschen lässt alle Beteiligten innehalten und wirft Fragen auf. Zweifel am Unfallhergang führen zu einer Ermittlung, bei der Privatdetektiv Tristan Irle eine entscheidende Rolle spielt. Er erkennt schnell die Tragweite des Fundes und steht vor der Herausforderung, das Rätsel zu lösen, um die Zukunft einer ganzen Region zu sichern.

Viele unserer wirSiegen-User haben bereits die vorherigen Romane von Tristan Irle verschlungen, und die Vorfreude auf diesen neuen Krimi ist groß. Ralf Strackbein hat es erneut geschafft, mit seinem frei erfundenen Roman Spannung und Regionalität auf meisterhafte Weise zu verbinden.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des neuen Krimis! Er ist nicht nur ein fesselnder Zeitvertreib, sondern auch ein ideales Geschenk für die Liebsten. Verschenken Sie die Geheimnisse des Siegerlandes und lassen Sie sich von Ralf Strackbeins spannender Erzählkunst entführen!



