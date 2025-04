Wasserspiel und Quellsteinbrunnen auf dem Roten Platz sprudeln wieder

(wS/kr) Kreuztal 04.04.2025 | Der Frühling ist auf dem Vormarsch! Da keine ernstzunehmenden Frostperioden mehr zu erwarten sind, hat das städtische Wasserwerk den Quellsteinbrunnen und das Wasserspiel auf dem Roten Platz aus dem Winterschlaf geweckt.

Um Frostschäden zu vermeiden gehen die Anlagen jedes Jahr in die Winterpause. Dazu werden die unterirdischen Speicherzisternen und sämtliche Rohrleitungen entleert. Nach einer gründlichen Reinigung und einem erfolgreichen Probelauf konnten die Wasserelemente nun wieder in Betrieb genommen werden – sehr zur Freude gerade der ganz jungen Besucherinnen und Besucher, die die Anlagen schon innerhalb weniger Stunden fröhlich in Beschlag nahmen.

Foto: Stadt Kreuztal