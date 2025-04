Ab Montag, 14. April: Bäder-Öffnungszeiten ändern sich in den Osterferien

(wS/si) Siegen 04.04.2025 | Die städtischen Hallenbäder Löhrtor und Weidenau haben in den Osterferien geänderte Öffnungszeiten. Wer an den Feiertagen schwimmen gehen möchte, kann dafür das Hallenbad Weidenau nutzen (8.00 bis 14.00 Uhr), das Löhrtorbad bleibt an den Feiertagen geschlossen.

Darüber hinaus bleibt das Hallenbad am Montag, 14. April, durchgehend von 6.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, ebenso wie dienstags von 6.00 bis 17.00 Uhr, donnerstags sowie am Freitag, 25. April, von 6.00 bis 20.00 Uhr. Das Hallenbad Löhrtor steht in diesem Zeitraum mittwochs von 6.00 bis 16.30 Uhr durchgehend zur Verfügung und donnerstags von 6.00 bis 20.30 Uhr (9.00 bis 9.30 Uhr Wassergymnastik). Am Freitag, 25. April, kann dort von 8.00 bis 17.00 Uhr geschwommen werden. Alle Öffnungszeiten sind im Überblick auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/schwimmbaeder zu finden.