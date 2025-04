Einbruch in Einfamilienhaus in Netphen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Netphen 04.04.2025 | Am Donnerstag (03.04.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Netphen gekommen.

Ersten Ermittlungen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 05:45 Uhr und 23:55 Uhr gewaltsam Zutritt über ein auf der Rückseite befindliches Fenster.

Im Inneren durchsuchten sie einige Schubladen.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.