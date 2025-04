Am Schleifmühlchen: Optimierte Ampelschaltung und zusätzliche Parkflächen

(wS/si) Siegen 04.04.2025 | Seit der letzten Änderung der Verkehrsführung an der Kreiselbaustelle „Schleifmühlchen“ hat die städtische Abteilung Straße und Verkehr den Verkehrsfluss vor Ort engmaschig beobachtet, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Das Ergebnis: eine optimierte Ampelschaltung und zusätzliche Parkflächen.

Durch eine bessere Ausnutzung der Umlaufzeit soll die angepasste Ampelschaltung ab sofort für weniger Rückstau sorgen. Außerdem, so teilt die Straßen- und Verkehrsabteilung mit, habe man in der Fludersbach für Anliegerinnen und Anlieger zusätzliche Parkflächen gewinnen können. Dort wurden in den vergangenen Tagen Bereiche markiert, in denen das Längsparken gestattet wird.

Eine Übersichtskarte aller Ausweichparkflächen sowie weitere Informationen rund um die Kreiselbaustelle sind auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/schleifmuehlchen zu finden.