Patiententag am 10. November: Diakonie Klinikum Siegen informiert umfassend über Multiple Myelom – die Krebserkrankung des Knochenmarks

(wS/dia) Siegen 29.10.2024 | Das Multiple Myelom, eine Krebserkrankung des Knochenmarks, ist am Sonntag, 10. November, Thema eines Patiententages im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Von 10.30 bis 14 Uhr sind Interessierte in den Hörsaal des Krankenhauses (Verwaltungsgebäude B, Wichernstraße 40) eingeladen. Chefärzte aus dem „Stilling“ werden die Erkrankung aus verschiedenen Blickpunkten beleuchten und für Fragen bereitstehen. Zudem informiert Professor Dr. Hartmut Goldschmidt vom Myelomzentrum des Universitätsklinikums Heidelberg über neueste Therapiemöglichkeiten. In Deutschland erkranken jährlich mehr als 6500 Menschen an einem Multiplen Myelom. Bei dieser früher auch als Plasmozytom bezeichneten Krebserkrankung des Knochenmarks vermehren sich unkontrolliert bösartige Plasmazellen, was zu einem Knochenabbau und zu einer Schwächung des Immunsystems mit einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen führt. Auch wenn die Krankheit bis dato nicht heilbar ist, so hat die Therapie des Multiplen Myeloms in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht, betonen Professor Dr. Ralph Naumann und Dr. Martin Klump. Die Chefärzte der Medizinischen Klinik III für Medizinische Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin werden beim Patiententag eine Einführung in das Krankheitsbild und in die Erstbehandlung geben.

Anschließend stellt Professor Dr. Veit Braun (Chefarzt Neurochirurgie) die Kyphoplastie, ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Wirbelbrüchen, vor. Ein Vortrag von Professor Dr. Dr. Jan-Falco Wilbrand (Chefarzt Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie) widmet sich der Vorbeugung und Therapie von Kiefer-Osteonekrosen, die als Nebenwirkung bei der Behandlung des Multiplen Myeloms auftreten können. Neben den medizinischen Vorträgen wird die Selbsthilfegruppe Multiples Myelom Siegen und Umgebung ihre Arbeit vorstellen. Organisiert wird der Patiententag vom Leukämie- und Lymphom-Zentrum (LLZ) am Diakonie Klinikum Siegen, das von der Deutschen Krebsgesellschaft als Zentrum für Hämatologische Neoplasien zertifiziert wurde.

Die Teilnahme am Patiententag ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0271 / 333 40 719 oder per E-Mail an oksana.kurz@diakonie-sw.de .

Zum ersten Patiententag „Multiples Myelom“ lädt das Leukämie- und Lymphom-Zentrum (LLZ) am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen ein. Im Bild (von links): Zentrumskoordinatorin Diplom-Biologin Oksana Kurz, die Chefärzte Dr. Martin Klump (stellv. Leitung LLZ) und Prof. Dr. Ralph Naumann (Leitung LLZ) sowie Anna Butzek von der Selbsthilfe-Kontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen. Foto: Diakonie in Südwestfalen

