Senioren zu Gast im „Haus der Musik“ – Einrichtungen der Diakonische Altenhilfe Siegerland lauschten der Philharmonie Südwestfalen

(wS/si) Siegen 24.10.2024 | „Wünsch dir was“: Unter diesem Motto stand nun der Auftritt der Philharmonie Südwestfalen, den die Bürgerstiftung Siegen für mehr als 100 Senioren organisiert hatte. Zu Gast waren Vertreter verschiedener Senioreneinrichtungen, darunter auch Gäste der Diakonischen Altenhilfe Siegerland. Unter anderem waren das Sophienheim sowie das Haus Obere Hengsbach vertreten.

„Es ist überwältigend zu sehen, wie viele unserer älteren Mitbürger die Einladung angenommen haben“, sagte Brigitte Ross-Henrich, die die Gäste als Vorsitzende der

Bürgerstiftung begrüßte. „Die Musik hat viele zu Tränen gerührt und diesen Nachmittag zu etwas ganz Besonderem gemacht.“ Die Bürgerstiftung Siegen, die seit knapp 20 Jahren aktiv ist und jährlich über 20 gemeinnützige Projekte begleitet, startete mit diesem Konzert einen Pilotversuch, um Herzenswünsche von Senioren zu erfüllen. Die Resonanz war durchwegs positiv: „Das ich sowas noch erleben darf, habe ich nicht gedacht“ oder „Das war so schön, vielen lieben Dank“, waren nur einige Stimmen aus dem Haus Obere Hengsbach.

Möglich gemacht wurde das Konzert durch die Unterstützung des Lions-Cub Siegen sowie durch weitere Spenden engagierter Bürger. Gemeinsames Ziel sei es, so Brigitte Ross- Henrich, ältere Mitbürger wieder in die Mitte der Gesellschaft zu bringen: „Deshalb freuen wir uns darauf, auch in den kommenden Jahren viele Herzenswünsche zu erfüllen.“

Herzenswunsch Musik: Die Bürgerstiftung lud Siegener Senioren ein

