Siegerländer Reibekuchen und süße Klassiker: Traditioneller Backtag in Alchen am 26. Oktober 2024

(wS/huv) Freudenberg 10.10.2024 | Backtag in Alchen Das Backteam des Heimat- und Verschönerungsvereins Alchen heizt am Samstag, 26. Oktober 2024, den Backes wieder an.

Angeboten werden zahlreiche Brot- und Kuchenvariationen. Neben dem Alchener Landbrot, Öalcher Knutz und Weißbrot gibt es natürlich den Siegerländer Reibekuchen. Er darf an keinem Backtag fehlen und ist häufig zuerst vergriffen.

Für die Liebhaber süßer Leckereien sind u.a. Streuselkuchen, Bienenstich sowie Rosinen- und Zimtkringel im Backprogramm.

Der Verkauf findet in der Zeit von 14:00 bis

16:00 Uhr statt. In diesem Zeitraum öffnet auch wieder das Backes-Café und der Heimatverein freut sich auf viele Besucher und Gäste.

Der Kuchenverkauf erfolgt so lange der Vorrat reicht, bei Reibekuchen und Brot empfiehlt sich eine Vorbestellung bis Dienstag, 22.10.2024, bei Alfons Täufer per Telefon unter 0271/3757351 (17.00 bis 19.00 Uhr) oder per E-Mail alfons.taeufer@t-online.de.

Außerdem können auch Bestellungen für den leckeren Christstollen abgegeben werden, die am Samstag, den 16. November, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Backes abgeholt werden können.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!