U10 Turnier beim Judo Club Gernsdorf

(wS/ju) Wilnsdorf 03.10.2024 | Am Sonntag, den 29.09.2024 fand beim Judo Club Gernsdorf in der Halle der Hauptschule Rudersdorf ein Sichtungsturnier für die Jahrgänge 2015, 2016 und2017 statt. Eingeladen waren alle Judo Vereine aus Südwestfalen und rund fünfzig Nachwuchs Judokas wurden gemeldet. Das größte Team mit 16 Kindern stellte der ausrichtende JC Gernsdorf gefolgt von den JF Siegen-Lindenberg mit 14 Teilnehmern. Diese beiden Vereine dominierten dann auch die Teamwertung: 5 Titel blieben in Gernsdorf, die JF Siegen Lindenberg standen viermal ganz oben auf dem Treppchen und je einen Titel holte der TV Attendorn, der TuS Iserlohn sowie die JV Siegerland. Für die Kinder aus dem Jahrgang 2017 war es das erste Turnier überhaupt. Organisatorisch hatten Jugendleitung und Ausrichter alles im Griff und sorgten für einen zügigen Ablauf.

Hier die Ergebnisübersicht:

Klasse bis 23,5 Kg:

1: Maxim Heier /JF Siegen Lindenberg

2: Luca Oberovski / Judo Club Gernsdorf

3: Jolene Gabsa/ JF Siegen Lindenberg

4: Luca Tallarico / JF Siegen Lindenberg

Klasse bis 24,6 Kg

1: Joe Bormann/ TUS Iserlohn

2: Justus Wolf/ Judo Club Gernsdorf

3: Levin Schneider / JF Siegen Lindenberg

3: Emely Becker/ JV Siegerland

Klasse bis 25,7 Kg:

1: Konstantin Theodoridis / JF Siegen Lindenberg

2: Johanna Grund / Judo Club Gernsdorf

3: Nermin Kolefe / JV Siegerland

3. Loah Schneider/ JF Siegen Lindenberg

Klasse bis 26,5 Kg:

1: Jihun Park / JV Siegerland

2: Emilio Kahnwald / TUS Iserlohn

3: Romy Hassler / Judo Club Gernsdorf

3: Jonathan Geissler / JF Siegen Lindenberg

Klasse bis 27,5 Kg:

1: Paul Schleifenbaum / JF Siegen Lindenberg

2: Iva Herrmann / JV Siegerland

3. Emilian Hain/ JV Siegerland

3: Willi Shih / JF Siegen Lindenberg

Klasse bis 28,3 Kg:

1: Mia Dietermann / Judo Club Gernsdorf

2: Amalia Wolf / Judo Club Gernsdorf

3: Pia Homrighausen / Judo Club Gernsdorf

3: Medina Coli / JF Siegen Lindenberg

Klasse bis 29,8 Kg:

Flynn Schneider / Judo Club Gernsdorf

2: Tivon Scharf / Judo Club Gernsdorf

3: Felicitas Trost/ Judo Club Gernsdorf

3: Migua Fan / JF Siegen Lindenberg

Klasse bis 31 Kg:

1: Mats Pieper / Judo Club Gernsdorf

2: Carlo Steiner / Judo Club Gernsdorf

3: Leon Chen / JF Siegen Lindenberg

3: Henry Wagener / JV Siegerland

Klasse bis 32,7 Kg:

1: Toni Foidl / TV Attendorn

2: Jonas Jung/ JF Siegen Lindenberg

3: Adrian Heul / TV Attendorn

3: Davis Lust / JV Siegerland

Klasse bis 36,7 Kg:

1: Hannes Schmidt/ Judo Club Gernsdorf

2: Ella Vogt/ TV Attendorn

3: Liah Fligg/ TV Attendorn

Klasse bis 40,5 Kg:

1: Tim Stahl / Judo Club Gernsdorf

2: Hannes Kämpfer / Judo Club Gernsdorf

3: Erik Frank / TUS Iserlohn

Klasse bis 44,8 Kg:

Lotta Vohs / JF Siegen Lindenberg

2: Henri Homrighausen / Judo Club Gernsdorf

3. Phil Baier/ TV Attendorn

Die erfolgreiche U10 Jugend des JC Gernsdorf mit Trainer Team