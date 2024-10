Unbekannte entwenden Kühlmittel aus Lagerraum

(wS/ots) Siegen 01.10.2024 | In der Zeit von Freitagabend (27.09.2024) bis Montagnachmittag (30.09.2024) sind Unbekannte in den Lagerraum einer Firma in Siegen eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt zum Gelände der Firma in der Graf-Johann-Straße. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam einen Lagerraum, aus dem sie diverse Flaschen mit Kühlmittel entwendeten.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

