Unfall auf der Breslauer Straße: Audi schießt über Straßenbegrenzung – glücklicherweise keine Verletzten

(wS/kr) Kreuztal 30.10.2024 | Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Breslauer Straße in Kreuztal, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Am Kreisel auf Höhe der Straße „Zum Erbstollen“ kollidierten ein Audi A6 und ein Opel Meriva. Der Audi driftete dabei über die Straßenbegrenzung und kam erst auf der Grünfläche zum Stehen.

Eine längere Bremsspur, die sich über mehrere Meter erstreckt, lässt vermuten, dass möglicherweise eine unangepasste Geschwindigkeit zum Unfall beigetragen haben könnte. Die Polizei wurde alarmiert und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, um die genaue Ursache zu klären. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

