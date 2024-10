Unfall endet glücklicherweise nicht in Weiher: 25-jährige Frau dennoch leicht verletzt

(wS/red) Oberschelden 18.10.2024 | Am Freitagmorgen kam es auf der Oberschelder Straße zwischen Gosenbach und Oberschelden zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fahrerin war mit einem VW-Crafter in Richtung Oberschelden unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Glücklicherweise verhinderte der Baum, dass das Fahrzeug in einen hinter dem Baum liegenden Weiher stürzte. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsmittel und stellte den Brandschutz sicher. Die Oberschelder Straße war für etwa 15 Minuten voll gesperrt.

