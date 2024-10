Verkehrsunfall auf der L286 zwischen Weitefeld und Elkenroth forderte eine verletzte Person

(wS/fdh) Daaden 30.10.2024 | Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L286 zwischen Weitefeld und Elkenroth ein Verkehrsunfall. Die Alarmierung der Leitstelle Montabaur besagte, dass eine Person in ihrem Kraftfahrzeug eingeklemmt worden sein sollte, was sich vor Ort zum Glück nicht bestätigte. Der Fahrer konnte sich noch vor Eintreffen der

Feuerwehr selbst befreien und wurde vom Rettungsdienst versorgt.



Nachdem das Fahrzeug gesichert sowie ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut waren, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Erstmalig bewährte sich hier der Verbund der Alarm- und Ausrückeordnungen der Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Daaden-Herdorf. Dieser stellt sicher, dass unabhängig davon, in

welcher örtlichen Zuständigkeit ein Unglücksfall in diesem Streckenabschnitt der L286 geschieht, immer die Feuerwehren von beiden Verbandsgemeinden die Einsatzstelle anfahren, um so schnellstmöglich Hilfe leisten zu können.



Die Feuerwehren aus Weitefeld, Elkenroth, Daaden und Herdorf waren mit rund 30 Kräften im Einsatz. Hierbei wurden sie von den Feuerwehreinsatzzentralen der VG Betzdorf-Gebhardshain und

Daaden-Herdorf unterstützt. Mit im Einsatz waren außerdem der DRK-Rettungsdienst sowie die Polizei.



Fotos: Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf

