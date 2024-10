Verkehrsunfall in Siegen: Zusammenstoß zwischen BMW und Mercedes – Drei Verletzte und Totalschaden

(wS/red) Siegen 29.10.2024 | Am Dienstagabend kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße in Siegen, bei dem Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz alarmiert wurden. Ein 18-jähriger Fahrer eines BMW und seine gleichaltrige Beifahrerin fuhren die Freudenberger Straße vom Tunnel kommend in Richtung Tiergartenstraße.. Beim Abbiegen nach links in die Wellersbergstraße übersah der Fahrer jedoch einen entgegenkommenden Mercedes-Cabrio, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch den Unfall wurden alle drei Insassen leicht verletzt. Die Freudenberger Straße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Am BMW entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

