Volkmar Klein fordert Stärkung von Ehrenamt und Vereinsarbeit – CDU/CSU-Fraktion bringt Antrag im Bundestag ein und will Engagement fördern und Bürokratie abbauen

(wS/cdu) Siegen 14.10.2024 |„Belastung runter, Anreize hoch“, so fasst der heimische Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein den Antrag der Unionsfraktion zusammen, mit dem Ehrenamt und Vereine spürbar entlastet werden sollen.

6,5 Stunden pro Woche sitzen Ehrenamtler durchschnittlich am Schreibtisch und müssen sich dort mit Papierkram anstatt ihrer eigentlichen Tätigkeit beschäftigen. Für Volkmar Klein eine völlig falsche Entwicklung: „Ehrenamtler übernehmen in unserer Gesellschaft wichtige Aufgaben. Sie bereichern damit unser Zusammenleben. Wir müssen ihnen den Raum geben, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren – nämlich den Dienst am Mitmenschen und am Gemeinwohl.“

Nach Berechnungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion könnten durch die Umsetzung der Vorschläge mindestens rund 25 Prozent der Zeit eingespart werden, die aktuell zur Bürokratiebewältigung aufgewendet werden müsse.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich intensiv mit Vereinen, Ehrenamtlern und Fachleuten ausgetauscht, um Herausforderungen und Entlastungspotenziale zu identifizieren. Das Ergebnis ist ein Antrag, der unter anderem eine Anpassung der Ehrenamtspauschale auf 1.200 Euro und der Übungsleiterpauschale auf 3.600 Euro pro Jahr vorsieht. Davon werden insbesondere Sportvereine profitieren.

Für Schützen- und andere Brauchtumsvereine, besonders interessant: Die Umsatzsteuerfreigrenzen für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sollen entsprechend den gestiegenen Preisen angepasst und auf 55.000 Euro angehoben werden. Vereine, die nur saisonal und bei ihren Festen und Veranstaltungen Einnahmen erzielen, sollen seltener eine Steuervoranmeldung abgeben müssen – nämlich nur dann, wenn sie tatsächlich Einnahmen erzielen. Außerdem sollen neue Regelungen und Gesetze künftig einem Praxischeck unterzogen werden, damit sie das Ehrenamt nicht unnötig belasten.

„Siegen-Wittgenstein ist auf Rang zwei der Kreise mit der höchsten Ehrenamtsquote in NRW. Von unseren Vorschlägen würden also ganz viele Menschen im Kreis profitieren,“ so Volkmar Klein abschließend.

Volmar Klein

