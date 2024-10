Westfalen-Duell: Schafft Ferndorf die nächste Überraschung beim ASV Hamm?

(wS/Red) Ferndorf/Hamm 10.10.2024 | Ferndorf gegen Hamm: Wer behält die Nerven im Westfalen-Krimi?

„Hand auf`s Harz“, die verrückte Saison geht mit dem 6. Spieltag weiter.

Die Mannschaft um Coach Ceven Klatt setzt ihre Auswärtsreise fort. Im dritten Auswärtsspiel geht es diesmal zum ASV Hamm, der ebenfalls ambitioniert ist, in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen.

Das erste Auswärtsspiel in Essen verloren die TuS-Jungs, das zweite in Konstanz am Bodensee konnten sie hingegen eindrucksvoll gewinnen. Nun versuchen sie ihr Glück beim westfälischen ASV Hamm. Im direkten Vergleich gab es bisher 13 Begegnungen: 7 Siege für Hamm, 5 für den TuS, und einmal trennten sich die Teams unentschieden.

Der ASV steht nach einem durchwachsenen Saisonstart mit 6:4 Punkten auf Platz acht. Ferndorf hingegen grüßt fünf Plätze weiter oben, mit 8:2 Punkten, und ist bisher die Überraschungsmannschaft der Liga. Doch das ist nur eine Momentaufnahme, denn wir stehen erst vor dem sechsten von insgesamt 38 Spielen.

Trainer Michael Hegemann prognostizierte zu Saisonbeginn, dass seine Mannschaft etwa eine halbe Saison benötigen würde, um ihre volle Spielstärke zu erreichen. Bei der jüngsten Niederlage gegen die Eulen Ludwigshafen mussten sie auf die angeschlagenen Philip Jungemann, Tom Jansen und Torhüter Marcos Coledeti verzichten. Ob einer von ihnen am Samstag wieder einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten.

In der Vorbereitungsphase hat TuS Ferndorf im Testspiel auf der heimischen Stählerwiese mit beeindruckenden 36:22 gegen Hamm gewonnen. Dass sich dieses Ergebnis wiederholen lässt, ist eher unwahrscheinlich, aber ganz chancenlos ist das Team nicht. Hamm, zuletzt noch trainiert von unserem „Sejerlänner Jong“ Micha Lerscht und mit unserem ehemaligen Rückraumspieler Andreas Bornemann im Kader, wird alles versuchen, die Punkte im Lipperland zu behalten.

Ferndorf muss weiterhin auf Fynn Herzig und Valentino Duvancic verzichten, die verletzungsbedingt ausfallen. Der Vertrag mit Neuzugang Marko Vignjevic ist noch nicht finalisiert, weshalb sein Einsatz in Hamm fraglich ist. Zudem hat er bislang nur wenig trainiert.

Wir hoffen, dass viele Ferndorfer den Weg nach Hamm finden, um ihren Verein in der WESTPRESS-ARENA lautstark zu unterstützen. Das Trommelgeschwader des Fanclubs FERNDORFER FÜCHSE hat sich zumindest schon mit 10 Trommeln angekündigt und die BRIGADE C wird sicherlich mit Fahnen und Gesängen ihren Part dazu beitragen.

Ceven Klatt zum Spiel, zu seinem Kader und zum Gegner:

Ich hoffe, dass wir die gleiche Euphorie wie im Spiel gegen Nettelstedt entfachen können. Ich hoffe, dass wir diese Euphorie aus dem tollen Heimauftritt mitnehmen können. Ich glaube, das Selbstvertrauen meiner Spieler ist schon relativ groß, und das darf es auch sein. Und warum sollten die Dinge, die gerade bei uns funktionieren, gegen Hamm nicht funktionieren? Ich denke, wenn wir auf uns und unsere Abwehr schauen – das muss wie immer die Basis sein –, aber auch auf die Dinge, die wir uns unter der Woche für den jeweiligen Gegner erarbeiten.

Das hat zuletzt sehr gut funktioniert, und ich hoffe, dass das gegen Hamm auch der Fall sein wird. Ich sehe Woche für Woche neue und gute Ansätze, was die Jungs machen. Es hat natürlich auch mit den neuen Spielern in der Mannschaft zu tun, die neuen Input bringen oder neue Möglichkeiten für mich als Trainer eröffnen. Das macht Spaß, und die Jungs setzen das momentan gut um.

Hamm hat mit Andreas Bornemann einen gewaltigen Rückraumschützen, dazu Tom Jansen auf der rechten Position, aber auch den sehr starken Rückraumschützen Julius Meyer-Siebert. Zwei weitere spielstarke Spieler sind auf der Mittelposition: Yonatan Dayan und Patrick Hüther. Jonas Stüber ist für mich einer der besten Angriffsspieler in der Liga. Sie sind auch sehr gut auf den Außenpositionen und haben insgesamt eine Mannschaft, die extrem aufs Tempo drückt, gerade zu Hause die Gegner reihenweise überläuft.

Sie sind zu Hause eine Macht, und es wird ein schweres Auswärtsspiel für uns. Wir werden den gleichen Kader wie vergangene Woche haben, mit dem Unterschied, dass wir keine grippebedingt angeschlagenen Spieler mehr im Kader haben. Im gestrigen Training waren wir auch vollzählig. Es wird darum gehen, eine gute Abwehr zu stellen und die Gegner zu zwingen, aus Situationen abzuschließen, die wir entsprechend vorbereitet haben. Ich denke, dass es in Hamm viel darum gehen wird, Spieler in die Isolation zu schicken und über Eins-gegen-Eins-Situationen zum Erfolg zu kommen.

