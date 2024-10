Wetzlar: Polizei sucht nach vermisster 14-Jähriger

(wS/ots) Wetzlar 11.10.2024 | Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Leonie. Sie ist etwa 160 cm groß und hat schulterlange, blonde, lockige Haare. Sie trägt eine Brille und war zuletzt mit einer lila-pinkfarbenen Regenjacke und einer Jeans bekleidet.

Letztmalig wurde die Vermisste am 7.10.2024 gegen 14.20 Uhr in der Straße Stoppelberger Hohl, nahe der Freiherr-vom-Stein-Schule, gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sie sich im Raum Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Leonie gesehen oder weiß, wo sie sich gerade aufhält?

Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 oder jede andere Polizeidienststelle.

