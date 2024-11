„Aktion Saubere Landschaft“ ausgezeichnet: Stadt Siegen erstmals „World Cleanup Kommune“

(wS/si) Siegen 19.11.2024 | Die Stadt Siegen ist offiziell „World Cleanup Kommune“: Das Zertifikat wurde vom Trägerverein „World Cleanup Day in Deutschland“ an die städtische Abteilung Klima und Umwelt übergeben. Ausgezeichnet wurde Siegen für die „Aktion Saubere Landschaft“. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr dafür im September 18 Schulen von Grundschulen bis zu weiterführenden Schulen sowie verschiedene Siegener Vereine angemeldet.

Um sich für die Auszeichnung zu bewerben, wurde die zweiwöchige „Aktion Saubere Landschaft“ – ein Siegener „Klassiker“ – vom Frühjahr in den September verlegt. Denn am 20. September – dem Aktionstag der weltweiten Bewegung – treffen sich Millionen von Freiwilligen in verschiedenen Ländern der Welt, um gemeinsam die Umwelt zu säubern. Erstmals seit diesem Jahr ist er ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen.

Die „Aktion Saubere Landschaft“ wird von der Stadt Siegen seit mehr als 30 Jahren in Zusammenarbeit mit Schulen, Heimatvereinen und verschiedenen Organisationen organisiert. Bei dem jahrzehntelangen Engagement wird im Stadtgebiet gemeinschaftlich Müll an Straßen- und Wegrändern, Bachufern, Hecken und in Wäldern gesammelt. „Inzwischen haben Tausende von Schülerinnen und Schülern wie Bürgerinnen und Bürgern einen Beitrag zu einer sauberen Landschaft und Natur geleistet, darauf können all die vielen ehrenamtlich Engagierten zu Recht stolz sein“, sagt Lars Ole Daub, Leiter der städtischen Abteilung Umwelt und Klima.

Im September hatten sich zwei Wochen lang insgesamt 2.841 Schülerinnen und Schüler sowie Bürgerinnen und Bürger zum Müll sammeln angemeldet und so aktiv die Umwelt unterstützt. Das beeindruckende Ergebnis: Insgesamt kamen 4,48 Tonnen gesammelter Restmüll auf die Waage.

Bürgermeister Steffen Mues hatte die „Aktion Saubere Landschaft“ – wie auch in den Vorjahren – mit einem Schulbesuch eröffnet, in diesem Jahr war es die Gesamtschule Auf dem Schießberg. Die Schule hatte sich als erste angemeldet, und so den traditionellen Besuch des Bürgermeisters erhalten. Dieser bedankte sich bei allen Teilnehmenden: „Ich hoffe, dass im nächsten Jahr noch mehr Bürgerinnen und Bürger mitmachen werden. Gemeinsam können wir einen wichtigen Beitrag zu einer sauberen und lebenswerten Umwelt leisten.“

Bürgermeister Steffen Mues (links) eröffnete an der Gesamtschule Auf dem Schießberg in Geisweid die diesjährige „Aktion Saubere Landschaft“. (Foto: Stadt Siegen)