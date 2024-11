B54/HTS: Kurzzeitige Vollsperrung der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal im Bereich Langenauer Brücke am Freitag

(wS/kr) Kreuztal 21.11.2024 | Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Südwestfalen muss im Bereich der Baustelle Langenauer Brücke auf der B54/Hüttentalstraße in Kreuztal am Freitag (22.11.) um 10 Uhr eine kurzfristige Notinstandsetzung durchführen. Die Rinne der Mittelstreifenüberfahrt ist defekt und muss repariert werden. Dafür wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung von Siegen nach Kreuztal für voraussichtlich zwei Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wird nicht ausgeschildert.



