Benjamin Grimm aus Siegen auf Listenplatz 6 der Freien Wähler NRW

(wS/frw) Siegen 23.11.2024 | Die Freien Wähler Nordrhein-Westfalen haben auf ihrer Aufstellungsversammlung in Wuppertal die Kandidatenliste für die Bundestagswahl 2024 festgelegt. Der Siegerländer Benjamin Grimm wurde auf Platz 6 der Landesliste gewählt und konnte sich als einziger Kandidat aus Südwestfalen einen Platz auf der Liste sichern. Zuvor scheiterte Marion Linde aus Bad Berleburg im zweiten Wahlgang zweimal. Ob es für den Einzug in den Bundestag reichen wird, entscheidet sich am Wahltag, dem 23. Februar 2024, sofern der Termin für die Neuwahl bestätigt wird. Sollte die Partei die 5-Prozent-Hürde überschreiten, könnten bis zu zehn Kandidaten aus NRW ins Parlament einziehen.

Zum Spitzenkandidaten der nordrhein-westfälischen Freien Wähler wurde Dr. Michael Stehr aus Troisdorf gewählt. Er führt die Landesliste an und gilt als einer der Hoffnungsträger der Partei.

Die Veranstaltung wurde vom Landesvorsitzenden Arbi Davood-Megerdich geleitet, der sich optimistisch über die Chancen der Partei äußerte: „Unsere Kandidaten stehen für eine Politik, die sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert. Wir sind bereit, in Berlin Verantwortung zu übernehmen.“

Auf dem Foto von links: Dr. Michael Stehr (NRW-Spitzenkandidat), Benjamin Grimm (Listenplatz 6) und Arbi Davood-Megerdich (Landesvorsitzender NRW).

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!