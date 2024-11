Bundesweiter Vorlesetag in Siegen: Gymnasium Am Löhrtor und Firma Krückemeyer laden am 15. November zum 17. Mal ein

(wS/krü) Siegen 07.11.2024 | Der Bundesweite Vorlesetag lädt am 15. November 2024 ein, gemeinsam ein Zeichen für das Vorlesen zu setzen. Unter dem Jahresmotto „Vorlesen schafft Zukunft“ machen die Initiatorinnen – DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung – auf die zentrale Bedeutung des Vorlesens für Kinder und die Gesellschaft aufmerksam.

Der Vorlesemonitor, die jährliche Studie zum Vorleseverhalten in Familien mit 1 bis 8-jährigen Kindern, zeigt: 2024 lesen wieder ähnlich viele Eltern vor wie vor Beginn der Covid-19-Pandemie. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Verbesserung der Vorlesesituation. Doch noch immer bekommt jedes dritte Kind nicht vorgelesen. Dazu können Eltern, die nicht vorlesen, nach eigenen Aussagen nur selten einschätzen, ob ihr Kind Schwierigkeiten mit dem Lesenlernen hat oder nicht. Sprich: Kindern ohne Vorleseerfahrung fällt nicht nur das Lesenlernen schwerer, sie erhalten aus Unwissenheit womöglich auch nicht die nötige Unterstützung, denn besonders vielen Kindern zwischen 5 und 7 Jahren wird selten oder nie vorgelesen. Die aktuelle Studie ergab aber auch: Ein modernes Verständnis von Vorlesemedien und der ergänzende Einsatz von digitalen Alternativen können Hemmschwellen abbauen und Eltern zum Vorlesen ermutigen.

Jan und Klaus Krückemeyer von der Krückemeyer GmbH in Wilnsdorf engagieren sich deshalb auch in diesem Jahr bereits zum 17. Mal an ihrer ehemaligen Schule, dem Gymnasium Am Löhrtor (GAL) mit der Organisation des bundesweiten Vorlesetages. Zu der Vorleserunde sind die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen des GAL sowie der umliegenden Grundschulen von 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr in die Aula des Gymnasiums eingeladen. Vorlesen werden die Moderatorin Kati „Katulaka“ Wichelhaus („TOGGO“, „Your Money“) und die ehemalige GAL-Abiturientin Lucie Benz (SUPER RTL). Moderiert wird die Stunde von Schauspieler Klaus Krückemeyer (Hessischer Rundfunk, Staatstheater Wiesbaden, RadioLiveTheater).

Der Berliner Moderatorin Kati Wichelhaus alias Katulka liegt vor allem die Arbeit mit jungen Menschen am Herzen. Die Leidenschaft für das Moderieren entdeckte sie 2018 als Host der Disney „Soy Luna Live“ Tour. Seitdem hat sie sich zu einer vielseitigen Moderatorin entwickelt. Ob in Bewegung beim Tanzformat „#move2“, auf Erklärmission beim funk-Finanzformat „Your Money“ oder auf Abenteuerreise mit der „TOGGO Tour“ – sie ist mit voller Energie mittendrin.

Lucie Benz wuchs in Köln und Siegen auf und hat 1997 am GAL Abitur gemacht. Nach einem geisteswissenschaftlichen Studium an der Universität Siegen begann sie vor 20 Jahren ihren Berufsweg in den Medien und setzte als Projektleiterin / Redakteurin Webseiten- sowie App-Projekte sowohl für den WDR als auch die ARD um. Seit 2018 arbeitet sie in unterschiedlichen Funktionen bei SUPER RTL, wo sie sich gerade als Leitung der neu gegründeten Abteilung „Daily Content“ um den Inhalt für Kinder auf digitalen Plattformen kümmert.

Moderator und Schauspieler Klaus Krückemeyer ist ebenfalls ehemaliger Löhrtorianer und war lange für Radio Siegen, das Staatstheater Wiesbaden und den Hessischen Rundfunk/funk aktiv. Er moderiert die Online-Talkshow „aRthaus-Talk“, schreibt an seinem ersten Drehbuch, kommt mit dem Krimi „Raub ihren Atem“ ab 26. Dezember ins Kino und am 14. Februar mit seinem Comedy-Livehörspiel „Nicci & Vicci und das Karpatenkalb“, das 2020 zum Hörspiel des Jahres gewählt wurde, ins Apollo-Theater Siegen.