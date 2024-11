Dank eines aufmerksamen Zeugen: Polizei stellte Einbrecher

(wS/ots) Siegen 19.11.2024 | Am frühen Dienstagmorgen (19.11.2024) ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung im Brüderweg in Siegen gekommen. Gegen 00:30 Uhr meldete sich ein Anwohner auf der Leitstelle der Polizei. Er gab an, dass eine dunkel gekleidete, männliche Person gerade dabei sei, eine Scheibe an einem Mehrfamilienhaus im Brüderweg einzuschlagen.

Sofort entsandte Streifenwagen konnten eine männliche, dunkel gekleidete Person kurze Zeit später in der Kampenstraße ansprechen und kontrollieren. Der 20-Jährige leistete dabei Widerstand. Im Rahmen der Durchsuchung konnte Diebesgut bei ihm aufgefunden werden. Die Beamten brachten den jungen Mann zur Polizeiwache. Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Diebesgut stellten die Polizistensicher.

Nach weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der 20-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen.

In der angegangenen Wohnung fanden eingesetzte Beamte ein verbotenes Messer und eine Schreckschusswaffe. Die Polizisten stellten beides sicher. Den 20-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Auch der 21-jährige Bewohner der angegangenen Wohnung bekommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.