Diakonie Bethanien übernimmt Tagespflege der Korian-Gruppe in Freudenberg – alle Mitarbeitenden erhalten Vertragsangebot

(wS/dia) Freudenberg 05.11.2024 | Die Diakonie Bethanien übernimmt zum 1. Januar 2025 eine Tagespflege in Freudenberg mit 16 Plätzen. Der bisherige Betreiber, die Korian-Gruppe, hatte angekündigt, die Tagespflege zu schließen und sich verstärkt auf Einrichtungen der stationären Pflege zu konzentrieren. Alle zehn Mitarbeitenden werden von der Diakonie Bethanien im Rahmen des Betriebsübergangs übernommen und erhalten ein Vertragsangebot zu attraktiven Konditionen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR-DD).

290 Quadratmeter, helle Räume, Garten mit Sitzecke

Die Einrichtung liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und bietet auf 290 Quadratmetern helle, großzügig gestaltete Räume. Hinter dem Haus lädt ein Garten mit Sitzecke zum Verweilen ein.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, das pflegerische Angebot in der Region aufrecht zu erhalten. Die Tagespflege in Freudenberg ist zudem eine gute Ergänzung zu unserer Tagespflege und der Senioren-Wohngemeinschaft in Freudenberg-Alchen“, erläutert Carmen Reichmann, Regionalleiterin der Diakonie Bethanien in der Region Sieg-Lahn-Dill.

Tagespflegen entlasten pflegende Angehörige

„Tagespflegen sind grundsätzlich sehr wichtig für die Pflegelandschaft, weil wir pflegende Angehörige entlasten, indem wir Ihnen eine kleine Auszeit von dem oftmals herausfordernden Pflegealltag bieten. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen alles, was einen guten Tag ausmacht: Förderung, Gemeinschaft und eine liebevolle, familiäre Atmosphäre.“

Wichtiger Beitrag zur pflegerischen Versorgung in ländlicher Region

„Im August haben wir von den Schließungsplänen der Korian-Gruppe erfahren und daraufhin unter hohem Zeitdruck die Übernahme der Einrichtung geprüft. Ich freue mich sehr, dass wir trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen in gutem Einvernehmen mit dem bisherigen Betreiber und dem Vermieter einen Kompromiss gefunden haben, der uns den Weiterbetrieb ermöglicht“, erläutert Dr. Stephan Ricken, Geschäftsführer Finanzen der Diakonie Bethanien.

„Wir übernehmen zum 1. Januar 2025 eine etablierte Tagespflege mit einem engagierten Mitarbeitenden-Team unter der Leitung von Karin Grosse, die immer an den Fortbestand der Einrichtung geglaubt hat“, erläutert Dr. Stephan Ricken weiter. „Dadurch ist es auch gelungen, den pandemiebedingten Rückgang der Gästezahlen aufzuholen. Ich bin sehr dankbar, dass wir den Mitarbeitenden, Gästen und deren Angehörigen eine Perspektive anbieten können. Gerne leisten wir damit als diakonisches Unternehmen einen weiteren Beitrag zur pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum.“