DJ-Workshop im Jugendzentrum NoLimits

(wS/hi) Hilchenbach 12.11.2024 | Der Hilchenbacher PUSH-Verein bietet am Freitag und Samstag, 22. und 23. November, jeweils von 15:00 bis 20:00 Uhr einen zweitägigen DJ-Workshop für Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik an. Das Angebot richtet sich besonders an Anfängerinnen und Anfänger im Alter von 16 bis 21 Jahren, die sich gerne intensiver mit DJ-Producing beschäftigen wollen.

Unter Anleitung von DJ Laalka und DJ Mantrics üben die Teilnehmenden im Jugendzentrum NoLimits in Dahlbruch ganz praktisch, wie sie ein DJ-Set aufbauen und wie die Knöpfe und Regler auf dem Controller genutzt werden. Außerdem werden sie erleben, wie DJs mit ihrer Setauswahl Stimmungen erzeugen und Botschaften transportieren können. Der Austausch untereinander spielt ebenfalls eine große Rolle: Gemeinsam werden Lieblingssongs gehört und analysiert.

Wer Interesse hat, meldet sich im Onlineportal des Hilchenbacher Kinder- und Jugendbüros auf www.kjb-angebote.de an. Insgesamt stehen acht Plätze zur Verfügung. Der Workshop findet im Rahmen des Projektes PUSH.Live statt und wird gefördert aus Mitteln des Landesjugendplans Nordrhein-Westfalen und der Stadt Hilchenbach.

Beim DJ-Workshop im NoLimits lernen die Teilnehmenden unter anderem, wie DJs mit ihrer Setauswahl Stimmung erzeugen.

