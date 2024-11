Erneut ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten am Zebrastreifen auf der Kölner Straße – Aufruf der Polizei

(wS/ots) Neunkirchen 22.11.2024 | Am gestrigen Donnerstagmorgen (21. November) ist es zu einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen auf der Kölner Straße gekommen. Die Fußgängerin verletzte sich bei der Kollision mit dem Pkw. Es ist diese Woche bereits der achte Unfall im Kreisgebiet, bei dem Fußgänger zu Schaden gekommen sind.

Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Golf-Fahrer die Kölner Straße in Richtung Struthütten. In Höhe des REWE-Marktes wollte zu diesem Zeitpunkt eine 63-jährige Fußgängerin die Straße am dortigen Zebrastreifen überqueren. Eine Pkw-Fahrerin, die in Richtung Salchendorf unterwegs war, hielt an, um die Seniorin die Straße überqueren zu lassen. Als die 63-Jährige bereits mehr als die Hälfte der Fahrbahn gequert hat, erfasste sie der Golf des 36-Jährigen. Dieser war nach eigenem Bekunden kurzfristig durch ein Kind mit einer Frau, die sich auf der anderen Straßenseite auf dem Gehweg aufhielten, abgelenkt und hatte so die 63-Jährige nicht gesehen. Die 63-järige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 36-Jährigen ermittelt nun das Verkehrskommissariat wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Dies war bereits der achte Verkehrsunfall im Laufe der Woche, bei dem Fußgänger zu Schaden kamen. Sechs dieser Unfälle fanden an Zebrastreifen oder einer Fußgängerampel statt.

Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer nochmals um besondere Rücksichtnahme gegenüber den sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmern. Gerade in der jetzigen Jahreszeit gibt es einige unfallbegünstigende Faktoren wie schlechtere Sichtbarkeit sowie rutschige oder glatte Straßen. Insbesondere an den sogenannten Querungshilfen wie Zebrastreifen, Ampeln oder Mittelinseln sollte man besonders aufmerksam sein und seine Geschwindigkeit bereits angepasst beziehungsweise reduziert haben.

Fußgänger und Zweiradfahrer haben keine „Knautschzone“ und Unfälle können im schlimmsten Fall das #LEBEN kosten.

Symbolbild

.

.

