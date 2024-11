Flohmarkt von Studis für alle in der Mensa am Unteren Schloss

(wS/st) Siegen 16.11.2024 | Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Siegen und das Studierendenwerk Siegen laden herzlich ein: Am Samstag, den 23. November 2024, findet von 10:00 bis 16:00 Uhr ein Flohmarkt in der Mensa am Unteren Schloss (Grabenstraße 11) statt.

Besucherinnen und Besucher können in entspannter Atmosphäre nach Kleidung, Deko oder praktischen Haushaltsgegenständen stöbern. Für das leibliche Wohl sorgt das Studierendenwerk. Im Food Court gibt es frisch gebackenen Kuchen und Waffeln, Punsch und Glühwein, aber auch Herzhaftes wie Döner (auch vegan) und Pasta.

Ein besonderes Highlight sind die stündlichen Mensaführungen von 11:00 bis 15:00 Uhr, die spannende Einblicke hinter die Kulissen bieten.

Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Die flexible Kinderbetreuung FLEXI organisiert einen Kreativworkshop mit weihnachtlichem Bastelangebot.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Flohmarkt von Studis für alle in der Mensa am Unteren Schloss

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!