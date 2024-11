Gemeinsam für den Wald: 100 Krombacher Mitarbeitende forsten Wald wieder auf

(wS/kro) Kreuztal 27.11.2024 | Am vergangenen Wochenende trotzten rund 100 Mitarbeitende der

Krombacher Brauerei dem Schneetreiben und haben sich gemeinsam mit ihren Familien und Freunden für

den Wald engagiert. Bei einer Baumpflanz-Aktion in unmittelbarer Brauereinähe auf dem Kindelsberg in

Krombach pflanzten sie unter Anleitung von Mitarbeitenden des Regionalforstamts Siegen-Wittgenstein

auf einer 2 Hektar großen Waldfläche rund 1.200 Setzlinge. Der Wald ist hier in der Vergangenheit durch

klimawandelbedingte Dürre und Borkenkäferbefall stark beschädigt worden.

„Nachhaltigkeit und Naturschutz sind fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert und der Schutz

und die Aufforstung der heimischen Wälder sind wichtiger denn je“, erklärt Wolfgang Schötz, Leiter des

Nachhaltigkeitsmanagements bei Krombacher. „Es freut uns, dass nach unserer ersten Baumpflanz-Aktion

im vergangenen Jahr auch dieses Mal wieder viele Kolleg:innen und ihre Familien dabei waren, um

gemeinsam einen Beitrag zur Wiederbewaldung zu leisten.“

Die Teilnehmenden pflanzten standortgerechte Traubeneichen. Langfristig soll hier ein klimastabiler

Mischwald entstehen. Das erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Waldes im Klimawandel.

Neben der Pflanzaktion erfuhren die Freiwilligen in einer fachlichen Einführung durch die Försterinnen

und Förstervom Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen mehr über die Bedeutung der Wälder

für das Klima, die Artenvielfalt und den Wasserhaushalt.

Manfred Gertz, Leiter des Regionalforstamtes Siegen-Wittgenstein, lobt das Engagement: „Mit solchen

Aktionen wächst das Bewusstsein für die Relevanz unserer Wälder. Durch die Pflege der Setzlinge und den

Schutz vor Wildverbiss bekommen die gepflanzten Bäume gute Startbedingungen, um langfristig einen

wichtigen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.“

Die Krombacher Brauerei plant, ihre Naturschutzaktivitäten in der Region auch in Zukunft fortzusetzen.

Aktuell werden insgesamt 400.000 Bäume mit besonderem Fokus auf dem Sieger- und Sauerland

gepflanzt. Mehr Informationen unter: https://www.krombacher.de/regionale-aufforstung

Fotos: Krombacher

.

.

