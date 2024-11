Geschenk Ideen mit Siegen Flair – nicht nur zur Weihnachtszeit

(wS/si) Siegen 25.11.2024 | Der Souvenirshop des Siegener Stadtmarketings bietet im Lokal der Tourist Information (Konrmarkt 2) ab sofort hochwertige Geschenkideen für jeden Geldbeutel.

Die „Siegen 800 – Niki Edition“ zum Beispiel beinhaltet 1 handgenähten Niki (das Krönchen für zuhause), 1 Flasche Siegen 800 Wein, 1 Jutetasche mit 800 Jahre Logo, 1x Senf Siegen800, 1 Tasse Siegen800 und 1 Krönchen Aufkleber für unter 50 €.

Es gibt große und kleine „Krönchen“ Pausen mit einer exclusiven Kaffee Mischung samt Kaffeegewürz, dazu eine Tasse mit Siegener Motiven und den leckeren „Et schickt“ Keksen.

Genießer finden hier, neben dem limitierten Jubiläumswein, etliche weitere Senfsorten und Marmeladen, außerdem gibt es auch handgefertigte Schieferuntersetzer mit dem beliebten Krönchenmotiv – hier kommen Weingläser besonders gut zur Geltung. Sämtliche Artikel sind natürlich auch einzeln erhältlich.

Außerdem bietet der Shop eine schöne Auswahl an Postkarten, aber auch etliches an Kartenmaterial zum Thema „Radfahren“ und „Wandern“ an. Schauen Sie sich einfach vor Ort einmal um, das Team der Tourist Information freut sich auf Ihren Besuch.

Öffnungzeiten: Mo-Fr v 9-17 Uhr Kontakt unter: hallo@visitisiegen.de oder unter: 0271-40482822.

Foto: M.Schindler / Stadtmarketing Siegen GmbH

