Hilchenbacher Rathaus wird zum größten Adventskalender des Kreises

(wS/hi) Hilchenbach 25.11.2024 | Er gehört schon fest zum vorweihnachtlichen Stadtbild: der überdimensionale Adventskalender am Hilchenbacher Rathaus. Auch in diesem Jahr wird er wieder festlich erstrahlen.

In den 24 zum Marktplatz gerichteten Fenstern des Rathauses wird jeden Tag im Advent ein neues Bild montiert und um 17:00 Uhr durch das Anschalten der LED- Beleuchtung „aufgedeckt“. Am 24. Dezember leuchten dann alle 24 Motive und

schaffen eine weihnachtliche Stimmung.

Der Adventskalender bleibt über die Feiertage bis zum 6. Januar bestehen.

Gestaltet wurden die Motive von den Schülerinnen und Schülern der Hilchenbacher Grundschulen.

Für alle, die den Adventskalender nicht vor Ort sehen können, werden die Türchen auch online geöffnet: auf www.hilchenbach.de sowie auf den städtischen Social- Media-Kanälen auf Facebook und Instagram.

Dieses Bild aus einem Vorjahr zeigt den beleuchteten Rathaus-Adventskalender am 24. Dezember.

Foto: Stadt Hilchenbach



