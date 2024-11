Hoffnung in Musik: Bach-Chor Siegen präsentiert das Brahms-Requiem

(wS/bc) Siegen 09.11.2024 | Am Samstag, den 23. November, erklingt in der Martinikirche Siegen „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms – ein Höhepunkt der romantischen Chorsinfonik.

Die Komposition ist für eine große Chor- und Orchesterbesetzung geschrieben und wird solistisch von Irene Carpentier (Sopran) und Arndt Schumacher (Bariton) interpretiert, welche dem Siegener Publikum schon von zahlreichen Veranstaltungen in der Martinikirche bekannt sind.

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr die Philharmonie Südhessen zu Gast. Das junge Ensemble setzt sich aus internationalen Musikern zusammen, welche im Rhein-Main Gebiet wohnhaft sind. Neben Konzerten reiner Instrumentalmusik aus den verschiedensten Epochen arbeiten sie unter der organisatorischen Leitung von Konzertmeisterin Cornelia Scholz mit verschiedenen Dirigenten und Kantoren zusammen.

Kantor Peter Scholl, künstlerischer Leiter des Bach-Chores, spricht voller Vorfreude über das Konzert: „Brahms‘ Requiem ist ein unfassbar schönes und berührendes Werk. Es weicht völlig von den herkömmlichen Mustern ab und spendet Trost auf eine ganz intensive und anrührende Weise.“

Traditionelle Requien wurden üblicherweise in Latein geschrieben und verwendeten die liturgischen Texte der katholischen Totenmesse. Brahms ließ sich stattdessen von Passagen aus der Lutherbibel inspirieren und verfasste die Liedtexte in deutscher Sprache, welche das Werk zugänglicher macht und Menschen unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit anspricht.

Clara Schumann schrieb in einem Brief an Johannes Brahms: „Ich bin ganz und gar erfüllt von Deinem Requiem, es ist ein ganz gewaltiges Stück, ergreift den Menschen in einer Weise wie wenig anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend.“

Das Requiem ist ein Höhepunkt romantischer Chormusik und zeigt Brahms‘ besondere Gabe, tiefe Gefühle mit kraftvollen und zugleich sanften Klängen auszudrücken. Mit seiner Komposition richtet er den Blick nicht auf das Jenseits oder Gericht, sondern auf den Trost und die Hoffnung für die Lebenden.

Tickets können über Proticket.de und bei allen Proticket-Vorverkaufsstellen erworben werden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Kategorie A: 24 € | ermäßigt 12 €

Kategorie B: 18 € | ermäßigt 9 €

Foto: Bach-Chor Siegen